Liverpool, un grand trolls de Man City pour avoir dépensé des frais ridicules pour une star « hyped-up »

Manchester City a été critiqué par un vieux garçon de Liverpool pour avoir payé plus cher Jack Grealish cet été, affirmant que ses frais de 100 millions de livres sterling étaient «trois fois supérieurs à sa valeur réelle».

La star anglaise est entrée dans l’histoire au cours de l’été en quittant Aston Villa pour City avec un record britannique de 100 millions de livres sterling. Cela signifie que Grealish est également sixième de la liste de tous les temps, le joueur de 26 ans rejoignant certains noms illustres de cette liste.

En effet, seuls Neymar, Kylian Mbappe, Philippe Coutinho, Joao Félix et Antoine Griezmann a coûté plus cher.

Et le joueur a fait un début de vie assez décent à l’Etihad. En huit matchs pour le club, Grealish a deux buts et deux passes décisives – un but impliqué tous les deux matchs.

En effet, il semble bien que le meilleur reste à venir pour le milieu de terrain.

Cependant, le jour de l’affrontement Liverpool contre Manchester City à Anfield, Grealish a été massivement sur-exagéré par l’ancienne star des Reds Dirk Kuyt.

“Le battage médiatique et le succès de la Premier League ont un effet sur les valeurs des joueurs”, a déclaré Kuyt au Sunday Mirror.

« Il suffit de regarder les étiquettes de prix sur eux ces jours-ci.

«Jack Grealish a mis 100 millions de livres sterling à City. C’est trois fois la valeur de ce qu’il vaut vraiment.

Kuyt a cependant tenu à souligner que Grealish n’est pas le seul exemple. Il pense que toutes les stars de la Premier League sont victimes de frais de transfert trop élevés.

Van der Vaart critique les honoraires de Harry Maguire

Kuyt n’est pas le seul Néerlandais à avoir critiqué les dépenses des équipes de Premier League.

En effet, l’ancien favori de Tottenham Rafael van der Vaart a également appelé Manchester United pour avoir trop dépensé pour Harry Maguire.

Il a déclaré que le défenseur avait coûté à United “une fortune absolue” et qu’il ne “jouait pas à la hauteur de son prix”.

Van der Vaart admet cependant que United a peut-être fait une bonne affaire sous la forme de Cristiano Ronaldo.

Van der Vaart a déclaré: “Ce qu’il a produit dans la dernière minute de ce match contre Villarreal n’était pas une coïncidence. Pas question d’avoir de la chance.

“Quand un joueur de 36 ans a encore un corps comme Cristiano, il faut croire en lui.”

