Liverpool v Crystal Palace EN DIRECT: Sadio Mane, Mo Salah et Naby Keita étourdissant assurent la victoire des Reds; Odsonne Edouard et Diogo Jota manquent une grande chance alors que l’appel de pénalité de Wilf Zaha a été rejeté

Liverpool a prolongé son invincibilité après avoir remporté une victoire 3-0 sur Crystal Palace en Premier League.

Sadio Mane a mis les Reds en tête lors d’une première mi-temps dominante avant que les Eagles ne se rallient en seconde pour donner à l’équipe de Jurgen Klopp de quoi réfléchir.

Klopp a vu son équipe prendre un départ victorieux en Ligue des champions contre l’AC Milan en milieu de semaine

Cependant, une frappe de Mo Salah a mis les hôtes dans une position confortable avant que Naby Keita ne fasse la une des journaux avec une superbe volée du pied gauche dans les phases finales du match pour en faire quatre victoires sur cinq pour Liverpool.

Liverpool a remporté la victoire alors que Sadio Mane, Mo Salah et Naby Keita ont remporté une victoire 3-0 à Anfield. Odsonne Edouard a été présenté en seconde période et a raté une grande opportunité pour l’équipe de Patrick Vieira lors d’une seconde mi-temps animée. La victoire met Jurgen Klopp compte trois points d’avance en tête de la Premier League avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matches.talkSPORT aura des mises à jour et des réactions tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

Suivez notre blog de match en direct pour des mises à jour régulières…