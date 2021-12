Comme l’a révélé Simon Stone de BBC Sport, Liverpool v Leeds United et Wolverhampton Wanderers v Watford ont été annulés en raison de problèmes liés à Covid-19. La Premier League a publié une déclaration concernant Watford et sa disponibilité, déclarant: « En raison des joueurs sortant de l’isolement, il est tout à fait prévu que @WatfordFC sera disponible pour leur match du mardi 28 décembre, contre West Ham United. »

Nous ne savons pas encore si Liverpool ou Leeds seront disponibles pour leurs matchs respectifs après le lendemain de Noël. Ce que nous savons, cependant, c’est que le match a été annulé en raison de cas au sein de l’équipe de Leeds, et non de celle de Liverpool. Cela dit, il semble probable que le match de Liverpool contre Leicester City le 28 décembre se déroulera comme prévu.

Le match de Leeds le 28 décembre contre Aston Villa reste quant à lui incertain.

Liverpool v Leeds United et Wolves v Watford reportés en raison de Covid-19

Premier de nombreux?

Malgré le plan de la Premier League d’aller de l’avant avec tous les matches festifs comme prévu, leur main peut être forcée concernant un certain nombre de matches. Il est clair que Covid-19 est loin d’être sous contrôle dans l’élite anglaise, et quelque chose doit être fait. Ce qu’est ce quelque chose, cependant, reste à voir. À l’heure actuelle, les reports semblent susceptibles de provoquer un problème majeur de programmation et, par conséquent, de congestion des appareils.

L’idée d’une rupture de circuit a déjà été rapidement rejetée en Premier League, mais ce n’était peut-être pas une idée si farfelue compte tenu du nombre de matchs qui n’ont pas eu lieu de toute façon. Une rupture de circuit aurait permis aux équipes de retrouver toutes leurs forces et d’attendre tous les cas de Covid-19 restants au sein de leurs équipes. Une fois tous les cas éliminés, les équipes auraient pu aller de l’avant comme prévu, sachant que les cas positifs sont de plus en plus improbables.

Photo principale

Intégrer à partir de .