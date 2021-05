Liverpool v Southampton LIVE: le visage des Reds de Jurgen Klopp doit gagner le match dans le top quatre

Liverpool affrontera un match incontournable contre Southampton samedi soir s’il veut garder ses quatre meilleurs espoirs en baisse.

Les champions de Premier League de la saison dernière ont enduré une saison pour oublier ce terme mais pourraient encore le sauver en terminant aux places de la Ligue des champions.

.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a enduré une saison difficile

Les Reds entrent dans les matchs de ce week-end à sept points de Chelsea en quatrième position, mais ont un match en main contre les Blues.

Pendant ce temps, Southampton a dix points d’avance sur la zone de relégation et est apparemment en sécurité maintenant.

Les Saints ont battu les hommes de Jurgen Klopp en janvier, s’imposant 1-0 sur la côte sud grâce à la frappe précoce de Danny Ings.

Liverpool contre Southampton: Comment écouter

Ce match débutera à 20h15 le samedi 8 mai.

La couverture complète d’Anfield sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19 heures.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires viendront de Nigel Adderley et Lucy Ward.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

.

Danny Ings a limogé Southampton pour une victoire 1-0 sur Liverpool en janvier Liverpool contre Southampton: Actualités de l’équipe

Liverpool n’a pas de nouveaux soucis de blessure avant la visite de Southampton.

L’ancien défenseur de Saint Virgil van Dijk s’améliore chaque semaine suite à sa blessure au genou, mais il est encore loin de revenir.

Joel Matip, Jorden Henderson, Joe Gomez et Divock Origi restent également absents.

L’ailier de Southampton Takumi Minamino n’est pas éligible pour affronter son club parent.

Ryan Bertrand reste absent avec un problème de mollet tandis que Danny Ings et Oriol Romeu sont toujours mis à l’écart.

Liverpool contre Southampton: Statistiques et faits du match Liverpool est invaincu lors de ses six derniers matchs de championnat à domicile contre Southampton (W4 D2), remportant les trois derniers par un score total de 10-0.Southampton cherche à compléter le doublé de la ligue contre Liverpool pour la troisième fois seulement. dans leur histoire, auparavant en 1960-61 (Deuxième Division) et 2003-04 (Premier League) .Liverpool a concédé au moins une fois dans chacun de ses huit derniers matchs à domicile de Premier League. Seulement deux fois ils ont eu des courses plus longues sans feuille blanche à domicile dans la compétition, soit neuf matchs entre septembre et décembre 1996 et neuf entre décembre 1998 et mai 1999.Liverpool n’a remporté que six points sur ses 30 derniers matchs à domicile de Premier League ( W1 D3 L6). Ils n’avaient perdu que 22 points par rapport à leurs 66 matchs de championnat précédents à Anfield (W55 D11 L0) .Southampton a gagné moins de points que toute autre équipe de Premier League jusqu’à présent en 2021 (11 – W3 D2 L13), les Saints concédant également une ligue. -high 40 buts jusqu’à présent cette année civile.Southampton a perdu plus de points de positions gagnantes en Premier League cette saison que toute autre équipe (23) .Liverpool’s Mohamed Salah a marqué sept buts en sept apparitions en Premier League contre Southampton, dont cinq en Depuis son départ de Liverpool, l’attaquant de Southampton Danny Ings a marqué dans deux matchs de Premier League différents contre eux – seul Nicolas Anelka (4) a marqué dans plus de matchs de Premier League contre les Reds après avoir déjà joué pour eux dans la compétition. Trent Alexander-Arnold de Liverpool a été impliqué dans sept buts en Premier League cette saison (2 buts, 5 passes décisives) – aucun défenseur n’a joué plus dans la compétition cette saison. Le joueur d’Outhampton a été impliqué dans plus de buts en Premier League cette saison que James Ward-Prowse (14 – 8 buts, 6 passes). Ses huit buts sont les plus importants qu’il ait jamais marqués dans une campagne de haut niveau, alors que ce n’est qu’en 2014-2015 qu’il a enregistré autant de passes décisives (également 6).