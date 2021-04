Liverpool va-t-il libérer quatre fabuleux contre le Real Madrid? Jurgen Klopp laisse entendre que Diogo Jota, Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mane pourraient tous commencer le match de la Ligue des champions

Liverpool affronte son plus gros test en Ligue des champions cette saison alors qu’il affronte le Real Madrid, 13 fois vainqueur, mardi soir.

Il n’y a jamais de bon moment pour les affronter, même s’il leur manque l’abondance habituelle de noms de superstars, mais les Reds se sentiront confiants avant l’affrontement.

.

Liverpool a remporté ses trois derniers matches, gardant ses propres draps dans tous ces matchs

Ils semblent remettre leur saison sur les rails avec une victoire 3-0 à Arsenal ressemblant aux meilleurs supporters de Liverpool auxquels les fans de Liverpool se sont habitués ces dernières années.

Liverpool a soufflé et soufflé pendant de longues périodes, mais a finalement brisé l’abject Arsenal alors que Diogo Jota hochait la tête dans le joli centre de Trent Alexander-Arnold à la 64e minute. Mohamed Salah et Jota ont ajouté les deux autres pour le rendre confortable.

Le fait que Jota n’ait pas commencé à l’Emirates Stadium a laissé certains fans des Reds perplexes. Cependant, commencer Roberto Firmino s’est plutôt avéré être une décision judicieuse de la part de Jurgen Klopp, car le contingent de joueurs brésiliens de Liverpool n’était pas en action pendant la trêve internationale.

Mais ce sera un jeu de balle complètement différent d’un Arsenal incohérent et Klopp doit donner un signe de tête à Jota, qui compte 12 buts en 22 apparitions pour Liverpool, pour le voyage à Madrid.

. – .

Jota est déjà un héros de Liverpool et doit commencer contre les 13 fois champions d’Europe

. – .

Jota est considéré comme un remplaçant pour Firmino, mais les deux peuvent jouer ensemble

Et le patron a laissé entendre que son attaque «Fab Four» pourrait TOUT commencer dans ce qui serait un geste audacieux.

«Il y aura un moment où nous allons essayer. Est-ce demain? Nous verrons », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match.

Il était timide, mais il a essayé lors de la victoire sur Arsenal alors que Jota est entré en jeu à la 61e minute – sept minutes plus tard, le match était terminé alors que Liverpool menait 2-0.

Le quatuor a joué ensemble pendant 17 minutes avant que Firmino ne soit remplacé à la 78e minute. Pourraient-ils jouer ensemble plus longtemps contre Los Blancos?

Les chances pourraient être difficiles à trouver et Klopp espère qu’elles tomberont face à Jota, qui est présent à Arsenal et cette saison en général montre qu’il est le finisseur le plus impitoyable de Liverpool.

Cette équipe de Liverpool pourrait-elle épater le Real Madrid?

La solution logique serait de jouer l’attaquant portugais dans le rôle de Firmino, les luttes du n ° 9 pour la forme remontant au milieu de la saison dernière.

Rappelant Georginio Wijnaldum au milieu de terrain à la place de James Milner, qui mérite un énorme crédit pour son passage au milieu du parc ainsi qu’à l’arrière gauche contre les Gunners, a également du sens.

Comment Liverpool pourrait s’aligner sur le Real Madrid mardi soir

Cependant, il y a un moyen pour Klopp d’intégrer Jota sans laisser tomber un Firmino énergisé.

Bien qu’il n’ait pas lutté aussi longtemps que Firmino, Sadio Mane ne l’a pas non plus. La star sénégalaise n’a marqué que deux buts lors de ses dix dernières apparitions pour Liverpool et n’a pas marqué en Premier League depuis le 28 janvier.

Jota a de l’expérience en jouant à gauche des trois premiers de Liverpool et a également joué de ce côté dans l’ancien club des Wolves et pourrait donc remplacer Mane.

Jota peut jouer aux côtés de Firmino mais cela devrait probablement être aux dépens de Mane

Écoutez le commentaire complet du Real Madrid vs Liverpool EN DIRECT sur talkSPORT mardi, coup d’envoi à 20h.