Liverpool veut regagner la deuxième place face à Chelsea

01/01/2022 à 13:10 CET

Ce dimanche est l’un des meilleurs matchs que l’on puisse voir sur la planète football aujourd’hui. La Premier League s’habille pour présenter un duel de haute altitude entre le deuxième et le troisième. le Chelsea recevoir le Liverpool dans un affrontement qui sera vital dans la lutte pour le titre final.

le Chelsea Il a accumulé sept matchs sans perdre (3 V et 4 E), une séquence qui l’a aidé à se hisser à la deuxième place. le Manchester City Il compte toujours huit points d’avance, mais une victoire des Londoniens mettrait beaucoup de pression sur les Londoniens. Guardiola. Cette somme des trois points est versée à [2.8].

le Liverpool, quant à lui, vient de tomber à Leicester 1-0, une défaite à laquelle personne ne s’attendait. Les de Klopp Ils ont commencé comme favoris et ont vu comment les renards mordaient plus et mieux. Maintenant, ils veulent lui faire amende honorable Chelsea. Avant le revers de la dernière journée, la séquence était de 10 matchs sans défaite et ils veulent se remettre sur la bonne voie. Qu’il Liverpool gagne est de [2.55].

Les trois derniers matchs entre eux se sont terminés par un match nul et une victoire pour chacun, donc dans les précédents les plus proches, nous n’avons trouvé aucun indice. Ça oui, compte tenu des énormes attaques des deux équipes, nous pouvons recommander un dépassement des buts. Qu’il y ait plus de 2,5 est payé à [1.68].