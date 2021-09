Liverpool vient de faire une annonce très en retard – Notre point de vue

Tom Flathers/Manchester City FC via .

Le jour de la date limite était frustrant pour Liverpool.

Les supporters des Reds de haut en bas du pays espéraient une signature de blockbuster de dernière minute. Le club du Merseyside avait été lié à un certain nombre de milieux de terrain et à un certain nombre d’attaquants cet été, et il semblait à un moment donné qu’ils en obtiendraient un.

Cependant, le 31 août est passé et les seules annonces que nous avons reçues de Liverpool étaient deux nouveaux contrats.

Un nouvel accord pour Jordan Henderson était une nouvelle très appréciée. Le skipper est un acteur clé et les fans étaient ravis de le voir entrer.

Malheureusement, on ne peut pas tout à fait en dire autant de la prolongation du contrat de Nat Phillips, et il faut dire que le timing de cette annonce était assez étrange.

ULTIMATE XI de joueurs signés cet été

BridTV

4598

ULTIMATE XI de joueurs signés cet été

854748

854748

centre

13872

Si nous sommes honnêtes, donner un nouveau contrat à Phillips plus tôt cet été aurait eu du sens. Il était un homme clé vers la fin de la saison dernière et, sur la base de ces performances, il avait obtenu un nouveau contrat.

Cependant, trois mois après la fin de la saison dernière, le paysage a changé à Liverpool, notamment à l’arrière central.

Virgil van Dijk et Joel Matip ont fait des retours triomphaux de blessure, Ibrahima Konate a signé et Joe Gomez revient lentement mais sûrement à son meilleur niveau.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Il est impossible de ne pas adorer l’histoire de Phillips et les contributions qu’il a apportées à Anfield la saison dernière, mais en ce moment, il est le cinquième défenseur central des Reds, et cela est très clair depuis plusieurs semaines.

Un nouvel accord en mai aurait eu du sens, Konate n’avait pas signé, l’avenir de Matip semblait un peu incertain et nous ne savions pas comment van Dijk se rétablirait.

Cependant, au moment de la signature du nouvel accord de Phillips, nous avions déjà vu van Dijk revenir à son meilleur niveau, Matip ressemble à un homme qui renaît tandis que Konate et Gomez attendent dans les coulisses.

Le timing de cette annonce était plutôt déroutant – cela aurait eu du sens il y a quelques mois, mais il est maintenant très difficile de rationaliser la pensée des Reds.

Phillips pourrait finir par nous donner tort et usurper Matip et Konate cette saison, mais à notre avis, il semble beaucoup plus probable qu’il ait du mal à trouver les apparences et que son stock chute.

Photo d’Andrew Powell/Liverpool FC via .

Dans d’autres nouvelles, ‘Ce n’est pas possible’: certains fans de Man City refusent de croire à la mise à jour sur l’objectif hivernal de 64 millions de livres sterling au milieu des rapports