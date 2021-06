Liverpool vise Florian Neuhaus, cible du Bayern Munich

Florian Neuhaus du Borussia Mönchengladbach a été lié à un déménagement au Bayern Munich à plusieurs reprises au cours des douze derniers mois. Son statut de cible du Bayern a été dans un dilemme principalement en raison des frais qu’il exigerait et du fait qu’il n’a actuellement pas de clause de libération dans son contrat avec ‘Gladbach car il a expiré.

Selon Florian Plettenberg de Sport1, Liverpool souhaite désormais amener le milieu de terrain dans le Merseyside. Jurgen Klopp souhaite le signer en remplacement de Georginio Wijnaldum, qui vient de terminer son transfert au Paris Saint-Germain de Ligue 1, intervenant à la dernière minute pour battre Barcelone à sa signature. Wijnaldum était également une cible du Bayern pour une courte fenêtre le mois dernier.

Per Plettenberg, Liverpool a déjà eu des discussions avec Neuhuas et ses représentants au sujet d’un éventuel déménagement à Anfield, mais aucune offre officielle n’a encore été déposée. Pour l’instant, le joueur de 24 ans est entièrement concentré sur l’Euro avec l’équipe nationale allemande, mais les discussions pourraient vraiment s’intensifier une fois le tournoi terminé pour Die Mannschaft. Il est probable que Liverpool devrait débourser au moins 40 millions d’euros pour acquérir ses services et même Neuhaus lui-même avait récemment déclaré “Je peux très bien imaginer un déménagement à l’étranger”. Reste à savoir si cela signifie que Liverpool en Premier League, mais une chose est sûre, Klopp est sérieusement intéressé à l’amener à Anfield en remplacement de Wijnaldum cet été.

Mise à jour #Neuhaus : #Klopp le veut, confirmé ! Il y a déjà eu des discussions ces derniers jours. Le club veut remplacer #Wijnaldum. Mais il n’y a pas encore d’offre. Le sujet pourrait devenir brûlant après l’Euro. Prix ​​: Plus de 40 M€. Pas de clause libératoire. @SPORT1 #LFC – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 11 juin 2021

Update #Neuhaus (2/2) : Parmi toutes les équipes de la @premierleague, le @LFC est actuellement le club qui a le plus concrètement déposé son intérêt. Neuhaus nous a dit @SPORT1 (la semaine dernière) : « Je peux très bien imaginer un déménagement à l’étranger. » Son avenir deviendra clair après l’Euro. #LFC – Florian Plettenberg (@Plettigoal) 11 juin 2021

Liverpool a également été lié à Youri Tielemans de Leicester City et Lorenzo Pellegrini de l’AS Roma, mais Neuhaus, à ce stade, semble être l’endroit où se trouve l’intérêt le plus concret. Avec Wijnaldum déjà parti, Jordan Henderson ayant des problèmes de forme physique à 30 ans, la forme physique d’Alex Oxlade-Chamberlain et l’horrible record de blessures de Naby Keita à Liverpool, Neuhaus pourrait être une option parfaite pour Klopp. Il est jeune, polyvalent et se blesse rarement, ce dont Liverpool pourrait désespérément avoir besoin compte tenu de ses récents problèmes de blessures.

Le Bayern n’est pas prêt à payer autant que Liverpool est probablement prêt à payer, ce qui est regrettable du point de vue du Bayern, mais ils ont insisté sur le fait qu’ils ne voulaient pas dépenser plus d’un certain montant pour lui.