Liverpool visite un Do Dragao favorable

27/09/2021

Le 28/09/2021 à 09:02 CEST

Roger Payro

Liverpool s’accroche à l’histoire. L’équipe “rouge” n’a jamais perdu contre Porto; cinq victoires et trois nuls dans leurs huit précédents entre la Ligue des champions et la Ligue Europa. Pour aggraver les choses, deux des dernières victoires se sont manifestées sous la forme d’une victoire 0-5 et 1-4 en huitièmes de finale et en quarts de finale des éditions 2018 et 2019, respectivement. Une nouvelle victoire ce mardi Je pourrais commencer à mettre en évidence l’ensemble ‘scouser’ dans le groupe de la mort.

L’équipe de Klopp tentera de jouer le tour de la peur, bien que pour terroriser son dernier match. Des fautes inexactes de la part d’une équipe sous les ordres de l’Allemand qui a donné un point à Brentford (3-3). Le premier jour européen Milan (3-2) cela a presque donné une aversion au ‘rouge’ profitant de deux déconcentrations défensives, le talon d’Achille de Liverpool en début de saison.

On s’attend à ce que le technicien sorte ses épées principales demain, bien que Il n’est pas exclu qu’il introduit une certaine rotation, notamment avec Tsimikas et Minamino. Robertson et Jota pourraient être les victimes. Thiago, Keïta et Elliott sont bas tandis que Neco Williams est dubitatif.

Pour sa part, Porto tentera enfin de faire ses débuts contre Liverpool même s’ils ne sauront qu’à la dernière minute si Pepe peut être dans le match. Le défenseur central vétéran est un élément clé pour Sérgio Conceiçao et une gêne musculaire pourrait le laisser de côté. Dans ce cas, Fábio Cardoso serait son remplaçant.

L’équipe portugaise arrive au duel également invaincue et laisse de belles sensations au Wanda Metropolitano contre l’Atlético la veille. En championnat, ils ont quatre points de retard sur Benfica, rival du Barça, qui a tout gagné.

Compositions probables :

Port: Diogo Costa ; Corona, Pepe, Marcano, Wendell; Otávio, Grujic, Oribe, Sergio Oliveira ; Luis Diaz et Taremi.

Liverpool : Alisson ; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson ; Henderson, Fabinho, Milner ; Salah, Firmino, Jota.

Arbitre: Sergueï Karasev (Russie).

Heure: 21h00

Stade: Faites Dragao.