Liverpool vs Chelsea: les défenses pourraient dominer dans l’épreuve de force d’Anfield

Lorsque: Samedi 28 août, 17h30 BST

Où: Anfield

Comment regarder : Sports aériens

Suivez ce match via notre centre de score



Meilleurs paris

Match nul et moins de 2,5 buts à 3/1

Trent Alexander-Arnold sera le premier buteur de Liverpool à 14/1

Moins de 3,5 cartes à 4/6

Liverpool et Chelsea ont connu des débuts identiques pour la nouvelle saison de Premier League.

Ils ont tous les deux ouvert avec une paire de victoires, marquant cinq buts et n’en concédant aucun dans le processus.

Pour être honnête, personne ne s’attendait à quelque chose de différent étant donné les matchs faciles qui leur ont été donnés.

Liverpool a renversé Norwich 3-0 à Carrow Road avant de battre Burnley 2-0 à Anfield.

Chelsea, quant à lui, a dépassé Crystal Palace 3-0 à Stamford Bridge avant de s’imposer 2-0 dans une équipe d’Arsenal avec d’énormes doutes qui pèsent sur eux.

Jusqu’ici, tout va bien, mais maintenant ça devient sérieux.

Le pari pur et simple montre que Chelsea est le favori des 5/2 secondes pour remporter le titre, avec Liverpool 4/1. Manchester City est en tête de ce marché à 6/5 tandis que Manchester United est 15/2 dans ce qui est largement considéré comme une course à quatre chevaux.

Peut-être que la principale raison pour laquelle Chelsea dépasse Liverpool sur le marché est qu’ils ont signé Romelu Lukaku pour une somme énorme.

Le Belge a frappé le sol en courant grâce à un but à son retour à Arsenal, mais les hommes de devant de Liverpool sont également loin du compte.

Cela suggère-t-il que nous sommes dans une soirée chargée de buts?

Trois derniers matchs

Liverpool 0-1 Chelsea (Premier League – 04 mars 2021)

Après 68 matchs sans défaite à Anfield, les Reds ont subi une série extraordinaire de six défaites consécutives en championnat à domicile de janvier à mars.

Chelsea était la cinquième équipe consécutive à marquer des points et sa victoire était méritée.

Timo Werner a marqué un but pour hors-jeu avant que Mason Mount ne boucle ce qui s’est avéré un excellent vainqueur trois minutes avant la pause.

Avec leur confiance et leur énergie faibles, Liverpool n’a réussi qu’un seul tir cadré.

Chelsea 0-2 Liverpool (Premier League – 20 septembre 2020)

Après avoir hissé le trophée de la Premier League deux mois plus tôt, Liverpool a eu un ressort dans son élan et a remporté une confortable victoire 2-0 contre l’équipe de Frank Lampard.

Le match s’est résolument tourné vers la mi-temps lorsqu’Anders Christiansen a reçu un carton rouge pour avoir abattu Sadio Mane.

Mane a ensuite dirigé le centre de Roberto Firmino cinq minutes après la pause avant de réduire le dégagement de Kepa et de s’aider à une seconde peu de temps après.

Chelsea avait une lueur d’espoir lorsque Werner a été fait trébucher par Thiago Alcantara pour donner un penalty aux hôtes, mais Alisson a empêché le tir au but de Jorginho.

Liverpool 5-3 Chelsea (Premier League – 22 juillet 2020)

C’était une soirée de fête à Anfield et, bien que les fans soient absents, une impressionnante démonstration de pyrotechnie a illuminé le ciel alors que la légende de Liverpool Kenny Dalglish a remis le trophée de la Premier League au skipper Jordan Henderson.

Avant ce moment tant attendu, Liverpool a célébré son premier titre depuis 30 ans avec une superbe démonstration de football offensif, bien que Chelsea ait également joué son rôle.

Les Reds ont pris les devants 3-0 via le coup de foudre de Naby Keita, un coup franc de Trent Alexander-Arnold et un puissant coup sûr de Gini Wijnaldum.

Olivier Giroud a reculé près de la mi-temps avant que Firmino n’inscrive son premier but à Anfield de la campagne de championnat avec une tête.

Chelsea s’est à nouveau rallié avec Christian Pulisic en préparant un pour Tammy Abraham avant de se marquer pour réduire le déficit à 4-3, mais Liverpool a mis le jeu au lit tard alors qu’Alex Oxlade-Chamberlain a fait exploser le centre d’Andy Robertson.

Les 10 derniers face-à-face

Liverpool gagne : 4

Tirages au sort : 2

Chelsea gagne : 4

Objectifs de Liverpool : 15

Objectifs de Chelsea : 13

L’un ou l’autre côté peut-il faire une déclaration ?

Compte tenu des compétitions de coupe, il a été équilibré entre cette paire au cours des trois ou quatre dernières saisons.

Et avec les deux bénéficiant de bons départs pour la nouvelle campagne, il est difficile de choisir un gagnant.

Cela se reflète dans les paris avec Liverpool 29/20, Chelsea 19/10 et le tirage 11/5.

L’avantage à domicile semble compter pour plus cette saison et le retour des fans en est sûrement le principal contributeur.

Il y a des preuves très récentes après qu’Anfield bondé ait aidé les Reds à dépasser une équipe de Burnley qui avait réussi une victoire et un match nul à Liverpool lors des deux matches qu’ils y ont disputés dans un stade vide.

Il s’agit d’une avancée pour les deux équipes après leurs débuts assez doux et Lukaku sera l’homme qui peut faire la différence dans des matches comme celui-ci.

Cependant, il n’a réussi qu’un seul but en 11 voyages à Anfield et c’était à l’époque de West Brom.

Il trouvera Virgil van Dijk un adversaire un peu plus délicat que Pablo Mari d’Arsenal tandis que Thomas Tuchel a accumulé les draps propres depuis son arrivée à Chelsea. En d’autres termes, les défenses seront difficiles à franchir.

Un tirage à faible score semble le meilleur pari

Ce ne serait pas la première fois qu’un jeu comme celui-ci a été surestimé et la réalité a été un pétard humide.

Je pense que le 0-0 est un coureur ici étant donné la force défensive des deux côtés. C’est 8/1.

Mais 1-1 doit également être sur les cartes, donc la meilleure façon d’incorporer les deux résultats est de soutenir le match nul et les moins de 2,5 buts à 3/1.

Il s’agit d’un affrontement entre deux mastodontes qui méritent tous deux d’être présentés comme des champions potentiels.

Alors qu’une victoire pour l’un ou l’autre fait une grande déclaration, les deux verraient le tirage au sort comme un deuxième prix acceptable. Cela augmente la probabilité d’un concours méfiant avec peu de buts.

Paris sur les buteurs

Ayant prédit un manque de buts, les marchés des buteurs sont personnellement d’un attrait limité.

Le mauvais bilan de Lukaku contre Liverpool peut être ignoré par ceux qui pensent qu’il est un bien meilleur joueur maintenant, alors qu’il est vrai que les attaquants locaux ont tous l’air vifs.

Cependant, je vais sauter les noms évidents et avoir un botté de dégagement sur Trent Alexander-Arnold étant le premier buteur de Liverpool à 14/1.

L’arrière droit en maraude a marqué à domicile et à l’extérieur contre Chelsea en Premier League la saison dernière et vous pouvez garantir qu’il pétillera en un coup ou deux au cours des 90 minutes.

A court de cartes

Il reste le sentiment que les arbitres sont moins satisfaits des cartes cette saison et laissent plus de choses aller.

Il n’y a eu que deux avertissements à Norwich contre Liverpool (James Milner), tandis que l’arbitre n’a pas touché sa poche une seule fois lors de la victoire à domicile des Merseysiders contre Burnley.

Quant à Chelsea, ils n’ont pas décroché une seule carte dans leurs deux matches jusqu’à présent.

Les combats en tête-à-tête contribuent également à l’argument du manque de réservations.

Lors des quatre dernières visites de Chelsea à Anfield, le nombre de réservations était le suivant : 0, 1, 1, 0.

C’est vrai, il y a beaucoup en jeu mais je serai heureux de rendre les cartes Moins de 3,5 à 4/6.

