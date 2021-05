Liverpool vs Crystal Palace: prédiction, heure du coup d’envoi, TV, diffusion en direct, actualités de l’équipe, alignements, résultats H2H, cotes

Crystal Palace se situe entre Liverpool et les quatre premiers, les Reds de Jurgen Klopp atteignant la forme exactement au bon moment pour capitaliser sur le mauvais run-in de Leicester City.

Liverpool a battu Burnley 3-0 mercredi pour propulser Leicester à la quatrième place grâce à la différence de buts, et un avantage de +4 signifie que les Reds n’ont qu’à égaler le résultat de Leicester le dernier jour de la saison.

Quant à Palace, Roy Hodgson démissionne de son poste de manager cet été, et cette visite à Anfield est son dernier match en tant que patron des Eagles – alors n’excluez pas un drame tardif dans les quatre premières courses grâce à une équipe de Palace motivée à donner Hodgson. un envoi approprié.

Date, heure du coup d’envoi et lieu

Liverpool vs Crystal Palace est prévu pour un coup d’envoi à 16 heures BST le dimanche 23 mai 2021.

Les fans seront de retour à Anfield après l’assouplissement des restrictions relatives aux coronavirus en Angleterre.

Où regarder Liverpool vs Crystal Palace

Chaîne TV: Le match sera retransmis sur le Main Event de Sky Sports.

Diffusion en direct: les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via le site Web ou l’application Sky Go.

Actualités de l’équipe Liverpool vs Crystal Palace

La liste des blessés de Liverpool reste importante, avec Jordan Henderson, Joel Matip, Joe Gomez, Ozan Kabak, Virgil van Dijk et Ben Davies mis à l’écart. Naby Keita et Diogo Jota sont peu susceptibles d’être disponibles, mais ont une petite chance d’être inclus.

Quant à Palace, Christian Benteke est un doute avec Luka Milivojevic, Tyrick Mitchell et Scott Dann. Mamadou Sakho, James McArthur, Connor Wickham et Nathan Ferguson sont absents, tandis qu’Eberechi Eze a subi une grave blessure d’Achille et sera mis à l’écart pendant des mois.

Alignement de Liverpool vs Crystal Palace

Liverpool a prédit XI (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Phillips, Rhys Williams, Robertson, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane

Crystal Palace prédit XI (4-4-2): Guaita, Ward, Tomkins, Cahill, Mitchell, Kouyate, McCarthy, Schlupp, Townsend, Benteke, Zaha

Prédiction Liverpool vs Crystal Palace

Palace voudra renvoyer Hodgson avec une dernière victoire à l’extérieur, mais l’expérience et la qualité de Liverpool devraient le dire. Les Eagles se sont évanouis tard contre Arsenal, et il pourrait y avoir un drame tardif similaire à Anfield.

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Liverpool gagne: 15Crystal Palace gagne: 5Draws: 3Dernière rencontre: Crystal Palace 0-7 Liverpool (19/12/2020)

Cotes et astuces de paris

Liverpool gagne: 1 / 7Draw: 13 / 2Crystal Palace gagne: 16 / 1Liverpool gagne et plus de 4/5 buts: 23/10