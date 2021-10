Livestream final de Super Smash Bros. Ultimate: comment regarder, heure de début et plus

in

La dernière diffusion en direct de Super Smash Bros. Ultimate aura lieu le 5 octobre à 7 h 00 PT / 10 h 00 HE. Comme mentionné dans la vitrine Nintendo Direct du 23 septembre, cette prochaine révélation montrera le dernier personnage ajouté à Super Smash Bros. Ultimate. C’est, selon Nintendo, “la présentation finale”.

Super Smash Bros. Ultimate est sorti en 2018 et a depuis lors reçu un approvisionnement constant de nouveaux personnages et DLC. La suite de l’univers de Super Smash Bros. est inconnue, mais vous pouvez vous connecter au livestream pour voir la 82e et dernière révélation du nouveau personnage d’Ultimate.

Comment regarder la diffusion en direct de Super Smash Bros. Ultimate

Nintendo diffusera l’émission sur sa chaîne YouTube, intégrée ci-dessus, et sa chaîne Twitch.

Heure de début de la diffusion en direct de Super Smash Bros. Ultimate

Le spectacle commence à 7 h 00 PT et durera environ 40 minutes.

7 h 00 PT10 h HE15 h BST12 h AET (6 octobre)

À quoi s’attendre de Super Smash Bros. Ultimate Livestream

Le personnage final et sa date de sortie, ainsi que les costumes Mii finaux, seront en tête d’affiche du livestream. Il y a beaucoup de rumeurs sur le personnage exact qui complétera la liste de Smash Bros. Ultimate – les suppositions populaires incluent Sora de Kingdom Hearts – mais rien de concret n’a encore été établi.

Le livestream volumineux – 40 minutes ! – approfondira les mécanismes du personnage final et la façon dont il se battra dans Super Smash Bros. Ultimate. Les personnages DLC ont généralement une scène et une musique uniques, nous devrions donc voir plus d’informations à ce sujet également.

Ce personnage sera inclus dans le Fighters Pass Vol. 2, qui est un pack qui comprend un total de six personnages DLC. Cela coûte 30 $, mais si vous ne voulez opter que pour un seul personnage, les prix sont de 6 $ par DLC.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.