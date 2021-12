Livia Brito a conquis des millions sur une photo en pleine routine

Livia Brito sur une photo au look sportif, montre son entraînement | Instagram

Livia Brito, envoûte une nouvelle fois ses millions d’admirateurs avec une seule photographie sur laquelle elle se vante d’avoir l’une des plus belles figures du show business.

La actrice, Livia Brito, fait une nouvelle fois sensation sur les réseaux sociaux en montrant une option classique comme flatteuse pour mettre en valeur les rondeurs.

A noter que le sportswear prend de plus en plus le street style et aussi la belle actrice de Le sans âmeElle aime se mettre en forme, s’entraîner et être prête pour toutes les occasions.

Livia Brito sur une photo au look sportif, montre son entraînement. Photo : Capture Instagram

Hier la coquette influenceur a partagé avec ses plus de 6 millions d’admirateurs une photo où il porte une petite tenue de sport mais pour être vrai, elle avait l’air assez confortable.

Tellement belle ceinture @liviabritopes de @ alwaysfit.mx #Calendariodeadiendodeliviabrito

La « actrice cubaine« Elle a fait ses débuts à la télévision mexicaine en 2010 lorsqu’elle a joué Fernanda Sandoval dans la telenovela Triunfo del amor.

De sa vie personnelle, nous devons dire que la belle Latina est la fille de l’acteur Rolando Brito et de la danseuse de ballet classique Gertrudis Pestana.

Cependant, grâce à son excellent travail dans le strip Abismo de passion en 2012, il faisait la couverture d’un magazine « H hommes « et a participé à la pièce « El postero ».

Toujours en 2013, il a eu son premier rôle principal dans « De que te quiero, te quiero », avec Juan Diego Covarrubias, ce qui est sa troisième telenovela.

D’autre part, elle est récemment devenue une tendance pour son petit ami inconnu nommé Mariano Martínez, qui est un entraîneur personnel qui possède une silhouette incroyable et qui se décrit également comme un conseiller en nutrition dans ses comptes officiels.

En effet, il y a quelques jours Livia Brito Pestana, a partagé dans l’une de ses déclarations sur son compte Instagram officiel, plusieurs vidéos avec son partenaire qui ont surpris tous ses fans, elle a même documenté certaines de ses escapades romantiques.

La vérité est que la grande renommée de Livia Brito se reflète dans les comptes officiels, car chaque fois qu’elle partage quelque chose sur ses comptes, ses abonnés réagissent immédiatement.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, la beauté cubaine propose des astuces beauté pour le plus grand plaisir de ses followers de partout.