Livia Brito à La Desalmada, a été “grondée” pour cette raison

Livia Brito, donne vie à “Image de balise Fernanda Linares“dans la production de José Alberto” El Güero “Castro, sorti le 5 juillet, et où apparemment certaines habitudes provoquaient des “réprimandes” au protagoniste, le TIC Tac, ce serait la cause de tout, a révélé le natif de La Havane.

L’interprète de “Le sans âme“, une production dans laquelle Livia Brito assure, a reçu plusieurs appels à l’attention en raison d’une habitude profondément enracinée et est-ce que le”cubain« Il semblait toujours être à la pointe de ses réseaux sociaux.

En particulier, cela s’est produit lorsque Livie Brito a profité de quelques instants pour faire des vidéos et les partager dans l’application, ceci comme l’a révélé la célèbre actrice de “Le pilote“lors d’une émission en direct où il a révélé un aperçu des coulisses du mélodrame.

Livia Brito avoue l’habitude qui l’a “grondée” à La Desalmada. Capturer Instagram

Aujourd’hui célébrité des médias sociaux, qui est devenue l’une des plus suivies non seulement sur Tik Tok, mais aussi sur Instagram où elle a accumulé 6,2 millions de followers à ce jour, elle serait réprimandée non seulement une, mais plusieurs fois, a-t-elle partagé entre quelques détails.

C’est précisément la plate-forme vidéo dans laquelle des personnalités telles que “Erika Buenfil” ont réussi à briller dans l’application, qui serait à l’origine de certains des problèmes de la “co-vedette“au milieu des enregistrements du mélodrame, avec José Ron et divers chiffres.

Brito Pestana, a reconnu à ses partisans que le “chef de production“de la telenovela est venu la gronder à plusieurs reprises pour son amour de faire des vidéos TikToks.

Il a également confirmé et révélé à ses différents followers la raison pour laquelle il partage fréquemment du contenu sur cette plateforme.

Oui, j’aime faire des vidéos TikToks, j’adore ça parce que ça me distrait beaucoup, ça me détend beaucoup et quand j’étais dans le feuilleton on m’a grondé, a avoué la courageuse héroïne de l’histoire.

Bien que, pour le moment, Livia Brito soit déjà libre des enregistrements de l’histoire, elle a finalement partagé certains détails qui ont émergé lors de sa participation.

Comme l’explique le “maquette“A 35 ans, quand j’essayais de faire les vidéos, le” directeur de production ne voulait pas et il me faisait tout le temps la course “, a-t-il expliqué.

Et j’aime ça : Hey Marco, mais laisse-moi exister, laisse-moi être une personne de temps en temps, je veux faire d’autres choses, pas seulement le feuilleton. Et j’ai pris mon temps et j’ai commencé à faire des TikToks et je me suis beaucoup détendu, selon l’actrice dont on se souvient de “La Piloto” et d’autres mélodrames à succès.

Il faut dire que le actrice de télévision, théâtre et animatrice d’autres programmes, Livia Brito Pestana, revenue au petit écran après plusieurs mois d’absence en 2020, son retour à la télé est désormais un succès.

La production de “La Desalmada” s’est positionnée en tête de l’audience tant au Mexique qu’aux États-Unis, selon divers médias.