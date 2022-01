Livia Brito, a partagé avec flirt un message le jour des Trois Rois

Livia Brito, avec une jupe et des chaussures de tennis, est la barbie le jour des Rois Mages | Instagram

Livia Brito n’a pas manqué une date spéciale pour les Mexicains et a partagé une photo récente dans laquelle elle a reçu une pluie de réactions pour le « Épiphanie« le » Cubain « a été montré avec une petite jupe coquette et des chaussures de tennis.

Dans un look extrêmement confortable, le actrice, Livia Brito, a dédié un message à ses fidèles « aLIVIAnados » dans l’une de ses plus récentes cartes postales, à l’occasion du « Three Kings Day », la figure acclamée sur Instagram avec est devenue la poupée la plus demandée.

Que les petites choses soient les plus importantes ! Bébé, dis-moi ce que tu t’attends à ce que les rois t’apportent.

Livia Brito, avec une jupe et des tennis, serait un cadeau le jour des Rois Mages. Photo : Capture Instagram

Les réactions ont été immédiates pour le « originaire de Ciégo de Ávila« , que ses admirateurs ont comblé d’éloges et d’éloges dans la carte postale partagée il y a 22 heures, qui en a accumulé 80. 463 J’aime ça.

L’interprète de « Fernanda Linares », dans le récent mélodrame de José Alberto « El Güero » Castro, « Le sans âme« , créée aux heures de grande écoute en 2021, a récemment figuré dans une série de vidéos dans lesquelles elle apparaît capturée, apparemment sur des photos pour un magazine.

La « reine de tik tok« , qui a acquis une énorme popularité sur les plateformes, porte un simple chapeau et un chemisier d’été court qu’elle a associé à des baskets assorties confortables.

« Toujours belle, j’aimerais que les rois m’amènent Livia Brito dans mon pays, Bella comme toujours, Si belle mon amour, Mon bébé de lumière, Tu ne te lasses pas de tomber amoureuse ! Quelle beauté, Voilà ma beauté je Je souhaite que tu sois toujours là avec nous parce que nous serons toujours là pour toi, Bella, comme c’est beau. »

Les admirateurs du présentateur de téléréalité dont on se souvient, « Danser pour un rêve« (2014), ils se sont inspirés et n’ont pas hésité à poster divers messages pleins d’affection pour l’artiste de 35 ans, né le 21 juillet 1986.

À partir de 2022 avec tout !! Il se lit dans le message dans lequel il a ajouté le tag de @Yosmimariano.

Livia Brito Pestana, qui s’est également aventurée en tant qu’animatrice de l’émission de téléréalité « Dancing for a dream » (2014), est un exercice assidu fidèle qui permet à ses millions de fans qu’elle appelle « alIVIanados » de voir les fruits de son style de vie fitness.

En les inspirant avec diverses routines d’entraînement, la célèbre née le 21 juillet 1986, montre les avantages que lui a apporté l’un de ses passe-temps préférés, quelque chose qu’elle partage et apprécie avec son beau.

La fille de l’acteur Rolando Brito et Gertrudis Pestana, était heureuse d’accueillir la nouvelle année au cours de laquelle elle était également entourée d’amour.

Ce fut sans aucun doute une grande année pour l’aujourd’hui « reine de Tik Tok » qui, en plus d’une grande popularité sur les plateformes, a connu quelques voyages et le succès retentissant de la telenovela produite par José Alberto « El Güero » Castro.