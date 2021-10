Livia Brito a-t-elle battu Cynthia Rodríguez aux Eliot Awards ?

Livia Brito a-t-elle battu Cynthia Rodríguez aux Elliot Awards ? | Instagram

Livia Brito est apparue vêtue d’une tenue dans laquelle elle prédominait avec un imprimé fou qui s’ajustait parfaitement à sa silhouette. Aurait-elle surmonté le « cubain » à Cynthia Rodriguez?

La actrice Livia Brito atteint toujours son objectif et c’était la nuit des Eliot Awards où diverses figures du spectacle, dont Cynthia Rodríguez, se sont réunies, en plus du protagoniste de Le sans âme qui a fait du noir et blanc son meilleur allié sur les podiums.

ELIOT AWARDS # eliotawards2021, a commenté la native de Ciégo de Ávila, Cuba, suivi d’un emoji pailleté et de crédits à son équipe d’imagerie.

Dans une tenue complète moulante de @guarro_style, il a mentionné le « actrice de télévision, de théâtre et de cinéma« Qu’il a accompagné d’un blazer noir avec des ouvertures sur les côtés, et de quelques bottes @balmain.

Livie Brito, Il a capté tous les regards sur une photo qu’il a partagée à partir de son compte Instagram accumulant 20 257 likes, et de nombreux commentaires de ses « aLIVIAnados », comme il appelle ses followers.

Magnifique, je suis super fière de toi pour tout ce que tu as réalisé net, tu le mérites je t’aime beaucoup bébé, A tes pieds tu m’as, je t’aime beaucoup !!, Divin, pour ne citer que quelques-unes des réactions.

Pour sa part, hôte de Venga la Alegria Il a assisté à un ensemble de blazer et pantalon de couleur or et quelques détails bleu royal sur la partie supérieure du vêtement.

La « exacadémica » modelée comme Livia Brito devant les caméras partageant le moment de ses réseaux sociaux, la Coahuilense a assisté à la remise de l’un des prix avec son collègue, « El Capi » Pérez, ont déclaré ses fans dans les commentaires.

Livia Brito Pestana, devenue une figure plébiscitée sur Instagram avec 6,5 millions de followers, a également partagé ce moment privilégié, arborant cette fois une image plus moderne et urbaine.

L’actrice dont on se souvient qui a fait ses débuts dans « Triomphe de l’amour« en 2010 qui a été suivi de nombreux autres succès à la télévision tels que » L’italienne vient se marier « , » Je t’aime, je t’aime « , » Abismo de pas! ón » parmi tant d’autres, elle a complété sa tenue avec accessoires de @missglam-gb et @rossyattieoficial.

Aussi, la native de La Havane, Cuba, fille de l’acteur Rolando Brito, la célèbre « Yolanda Cadena Lesmes » dans la série-roman »Le pilote« , il a adopté pour un semi-chignon qui laissait une partie de ses cheveux lâchés dans le dos, un style qui a été réalisé par @alvmontm

La popular Tik Toker quien hoy interpreta el personaje de Fernanda Linares en la producción de José Alberto El Güero Castro, drama de la versión colombiana « La Dama de Troya » logró acaparar las miradas y presumió a detalle su elección en medio de un carrusel de varias images.