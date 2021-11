Livia Brito a-t-elle eu une relation avec Yordi Rosado ? Ils avaient un partenaire | Instagram

Livia Brito découvrirait-elle une supposée romance avec Yordi Rosado ? La « actrice de télévision« Il a laissé tout le monde sans voix en évoquant ses amours passées », il était chauffeur », a-t-il révélé : « J’ai souffert et j’ai pleuré quand il a dit non »

La actrice Livia Brito, admise via le programme « La nuit, tout se passe« ce qui s’est passé entre elle et l’animateur de télévision, après avoir abordé le sujet des amours passées.

La originaire de Ciégo de Ávila, Livia Brito Pestana, a une nouvelle fois suscité la polémique et non à cause d’un quelconque affrontement mais désormais elle fait la une des journaux en avouant qu’elle a eu une « relation » sans problème majeur. Quand ils avaient tous les deux un partenaire.

Cependant, la chose la plus difficile que le « actrice cubaine« Il a révélé au milieu de l’émission, c’était le moment où il a avoué avoir vécu un grand amour pour l’ancien collaborateur de »Un autre rouleau » et qu’il l’a rejetée.

Laissez-moi vous dire que l’un des amours que j’ai toujours voulu, mais qui ne m’a jamais écouté dans la vie et que j’ai souffert et pleuré quand il a dit non, c’est Yordi, vraiment l’amour, l’actrice a commencé par expliquer quitter le reste de les invités.

Quelle a été la réaction de Yordi ?

Après l’aveu de Livia Brito, l’animateur de radio a également admis que les deux auraient eu une histoire passée, qu’il n’était pas juste de raconter par respect pour l’artiste qui a joué dans le roman, « Le sans âme« .

Ensuite, Livia Brito Pestana a exclu Yordi qu’il « avait du mal à le partager » et l’a invité à le dire comme il l’a mentionné, « c’était quelque chose du passé ». C’est alors que Rosado expliqua :

Nous nous aimions beaucoup, mais nous avions tous les deux un partenaire,

C’était l’actrice dont on se souvenait de « Le pilote« et » Doctors: Life Line « qui a réitéré avoir été son » am @nt3 « , malgré le fait que tous deux avaient leurs partenaires respectifs.

Oui, nous avions une relation et tout. Autrement dit, j’étais son @m@nte, a souligné le présentateur de « Danser pour un rêve« Laissant tout le monde sans voix.

La conversation a produit un peu de tension qui a provoqué les nerfs de Yordi, qui a tenté de prendre le sujet dans une autre direction, cependant, Brito Pestana, a continué à montrer sa supposée romance « dans un prix TvyNovelas », a mentionné le célèbre homme de 35 ans. , qui a agi sur « Le facteur« et dans des cassettes comme » The Perfect Dictatorship «

Livia Brito Pestana, est aussi une grande célébrité des médias sociaux, notamment sur Instagram où il ajoute 6,6 millions d’abonnés, qui n’ont eu aucun scrupule à répondre aux questions lors de leur récente visite à l’émission dans laquelle ils ont abordé, entre autres sujets, certains des amours qui ne pouvaient l’être.

Franchement entre les deux, Livia Brito, a répondu à tout le monde que l’annonceur d’Exa FM aurait été l’un de ses « amours » et qu’ils avaient même eu une relation quand les deux avaient des partenaires.