Livia Brito affirme en vidéo, elle prendrait la vie de José Ron

Livia Brito affirme en vidéo qu’elle ôterait la vie à José Ron | Instagram

Livia Brito a récemment partagé une confession forte avec laquelle ses fans seraient sûrement plus que surpris, puisqu’elle n’y réfléchirait pas à deux fois avant de prendre la vie de José Ron sa co-star dans le feuilleton « Le sans âme« .

Incontestablement, cette belle actrice cubaine a fait honneur au feuilleton qu’elle joue aux côtés de José Ron, Eduardo Santamarina, Marlene Favela et Marjorie de Sousa, pour certains commentaires qu’elle a tenus récemment.

Récemment Livie Brito Il a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube où il a fait des révélations qui laisseraient plusieurs personnes présentes sous le choc, pas seulement le public.

En plus d’être actrice et mannequin coquette, Livia s’est aventurée dans le monde des influenceurs et des youtubeurs, elle partage de temps en temps du contenu sur sa chaîne comme cette vidéo divertissante qui était apparemment une rencontre du casting du mélodrame.

Cette vidéo a pour titre : « Mangez, mariez ou m4t4ar 3xtr3m0 | Version Acteurs | Livia Brito », a une durée de 16.36, mais c’est à partir de 10:34 que vous pourrez voir Brito Pestana participer également à ce jeu. nous partager.

Il est plus qu’évident qu’il s’agit d’un jeu et ce n’est pas la première fois qu’un contenu de ce type est partagé sur Internet, notamment Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja avaient l’habitude d’enregistrer beaucoup ce type de vidéos sur leurs chaînes YouTube. .

Livia Brito a également participé à son propre jeu où sont apparus trois noms de galants que n’importe qui aurait sans doute soupiré en entendant les noms :

Yahir Gonzalo García Vivanco José Ron

Lorsqu’il a sorti ces papiers, il était précisément à côté de José Ron et d’une autre actrice, qui était chargée de lui donner les rôles, vous serez sûrement intéressé de savoir ce qu’il a fait avec chacun d’eux.

Livia épouserait Yahir, mangerait Gonzalo et tuerait José Ron, une fois qu’il a dit cela, le rire a commencé parmi les personnes présentes, surtout parce que l’acteur a dit à voix basse « Ils le frapperont plus tard ».

Curieusement, peu avant la minute 8:57 environ, Cecilia Galliano a donné à José Ron les papiers pour qu’il fasse également partie du jeu, les noms et ce qu’il en ferait étaient :

Camila Sodi, Livia Brito se suicide, Maite Perroni l’épousera, elle la mangera.

Précisément à cause de la réaction que Livia avait eue au fait qu’elle lui ôterait la vie, alors qu’il l’épouserait, était la plus comique.

En plus de ce joli couple dans le mélodrame, d’autres acteurs ont également participé au jeu, c’était vraiment quelque chose des plus divertissants à regarder, selon les internautes qui ont commenté la vidéo.