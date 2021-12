Livia Brito affirme qu’Eduardo Santamarina embrasse mieux

Livia Brito avoue qui embrasse le mieux dans les feuilletons | Instagram

La protagoniste de la telenovela La Desalmada Livia Brito a fait une confession qui a choqué plusieurs, en déclarant que acteur Il est celui qui embrasse le mieux, de ceux qui ont collaboré aux feuilletons mexicains.

Dans chacun des feuilletons dans lesquels Livia Brito Elle y participe depuis le début de sa carrière en 2010, elle a formé un couple avec des comédiennes qui plaisent au public féminin, car elles les font soupirer rien qu’à les regarder.

Pour cette raison, voir un bel homme et une belle femme est une source de joie pour certains qui rêvent d’avoir ou d’être un partenaire comme dans les feuilletons, surtout à l’heure des baisers et de l’affection.

Cela peut vous intéresser: Belinda surprend en chantant « En Realidad » d’Angela Aguilar

Dans une interview avec l’actrice cubaine coquette dans une émission Pinky Promise, elle a été interrogée sur quelque chose que plusieurs personnes s’intéressent depuis longtemps à son travail, une partie spécifique : les baisers !

Livia Brito est une femme extrêmement belle et talentueuse | liviabritopes Instagram

Sûrement tout de suite certains de ses fans auront pensé à un nom, avec qui d’ailleurs Livia Brito il a collaboré à la tête à deux reprises.

Précisément dans son plus récent projet susmentionné The Heartless and Italian Girl Comes to Marry, c’était avec José Ron avec qui certains ont peut-être pensé que c’était lui, malgré le fait que le Cubain a dit qu’il n’avait pas mal embrassé, il y en a un autre qui a dépassé lui.

Précisément avec cet acteur que beaucoup croient être le remplaçant de Fernando Colunga dans les « feuilletons d’histoires roses », certaines rumeurs ont commencé à propos d’une relation avec la femme cubaine, quelque chose qu’ils ont ensuite clarifié eux-mêmes parce qu’ils ont affirmé qu’ils apprenaient seulement à connaître l’un l’autre.

L’acteur qui embrasse mieux que José Ron

L’acteur qui embrasse le mieux est un autre personnage du feuilleton le plus récent dont nous parlons Eduardo Santamarina le mari actuel de Mayrín Villanueva.

Lors de son interview dans l’émission, il a mentionné que malgré le fait d’avoir très peu de baisers avec lui, on pourrait dire qu’il a fait référence à la qualité des baisers ! À tel point qu’il a mentionné qu’il lui recommandait des baisers.

On pourrait même dire que Livia Brito a été surprise par la technique que ce célèbre acteur a pour embrasser, chose qui pourrait intéresser plusieurs femmes, pourtant il est fiancé de longue date depuis 2009.

Cette confession a sûrement fait rougir Brito Pestana, car rappelons-nous qu’elle a un petit ami depuis trois ans et qu’il n’est peut-être pas facile de savoir que votre partenaire doit embrasser d’autres personnes pour son travail.