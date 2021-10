Livia Brito au bord de la piscine exhibe sa silhouette coquette | Instagram

Le protagoniste du feuilleton “Le sans âme“Livia Brito a une nouvelle fois conquis ses fans grâce à une photo qu’elle a récemment partagée, sur laquelle elle est assise près de la piscine.

L’actrice coquette originaire de l’île de Cuba, a gagné l’admiration de millions de personnes grâce à ses projets dans des mélodrames mexicains, c’est ainsi Livie Brito Il est déjà une star des romans.

A partir du moment où il est apparu à la télévision pour la première fois, c’était en 2010 qu’il n’a cessé de le faire.

Sa beauté et son talent ont tout de suite commencé à être l’un des visages les plus recherchés à la télévision, ceci parce qu’elle a eu un projet après l’autre, elle semble même ne pas avoir de repos.

Il y a deux heures, elle a partagé cette nouvelle image qui, bien qu’assez sobre, montre toute sa finesse, puisque le vêtement qu’elle porte, qui est d’ailleurs une robe, fait ressortir sa silhouette.

Assise au bord de la piscine et avec ses fesses légèrement relevées, Brito Pestana, le patronyme complet de la belle actrice, fait sublimer ses jambes galbées grâce à la salle de sport ! Comme à son habitude chez elle, elle a partagé une belle réflexion.

Sois toi le plus grand projet de la vie, bébé de lumière, tu es la chose la plus importante qui ait jamais existé”, a partagé l’actrice.

L’endroit où se trouve cette célèbre compatriote cubaine de Niurka Marcos est à Samora Luxury Resort, comme d’autres personnalités lui donnent du crédit et font la promotion du bel endroit où elle se trouve, cependant, ses fans n’auront rien vu d’autre qu’elle.

Après deux heures de partage de ce cliché, il compte déjà 118 595 cœurs rouges et 730 commentaires, dont plusieurs d’ailleurs tout à fait d’accord avec la réflexion qu’il a partagée dans sa description.

L’actrice coquette aux beaux yeux noisette et partenaire de José Ron dans le feuilletons télévisés The Heartless and Italian Girl Comes to Marry, porte une robe légère dans une belle et frappante robe rose à fines bretelles.

Livie Brito Il s’est démarqué sur son compte Instagram officiel grâce aux impressionnantes photographies qu’il a partagées ces derniers mois, c’est sûrement l’œuvre de Kevin Achutegui.

Ce jeune photographe et youtubeur collabore avec Livia, on ne sait pas exactement depuis combien de temps, cependant il n’est pas difficile d’identifier son travail avec la photographie.

Il convient de mentionner qu’Achutegui travaillait aux côtés de Kimberly Loaiza, en fait ce sont de très bons amis et bien qu’il ait été en controverse avec le mari de Kim Juan de Dios Pantoja à cause de Lizbeth Rodríguez, tout ce malentendu a été clarifié.

Comme tout autre artiste, le fait de vouloir rencontrer d’autres personnalités et travailler avec elles fait partie du désir de grandir en tant que professionnel.

Malgré le fait que la Cubaine n’est pas une personnalité avec autant de courbes que les autres célébrités, sa silhouette exquise a réussi à en laisser plus d’un amoureux rien qu’en la regardant, d’autant plus qu’elle mesure également un mètre et 72 centimètres. , c’est décidément une femme imposante.