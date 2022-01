Livia Brito avec des charmes en forme, dira au revoir à la Saint-Sylvestre

Livia Brito, en pleine routine déborde de beauté dans un top noir | Instagram

Livia Brito montrait sa silhouette marquée dans un court haut noir dont elle débordait de toute sa beauté, le « cubain« , il réapparaît au milieu de la routine avec laquelle il dit au revoir à la Saint-Sylvestre.

La actrice de télévision, Livia Brito, s’est imposée comme une célébrité sur Instagram et est l’une des plus acclamées et, jusqu’à aujourd’hui, accumule un grand nombre d’abonnés, qui ont réagi à l’un de ses plus récents messages quelques heures après le réveillon du Nouvel An.

Livia Brito est de quoi refaire parler et surprend ses 6,8 millions d’abonnés, cette fois, ce n’est pas à cause d’un nouveau scandale, l’interprète de « Le sans âme« Il réapparaît avec un message à ses « extraterrestres » alors qu’il appelle ses fidèles fans sur Instagram.

Consacrez-vous à vous sentir bien dans votre peau, c’est avec qui vous passerez le reste de votre vie, a commenté Livia Brito suivi d’un emoji coeur et ajouté les tags de @alo #liviabrito #feelingood.

Livia Brito, en pleine routine, déborde de beauté dans un top noir.Photo : capture Instagram

Le célèbre de 35 ans qui a fait ses débuts en tant que « Fernánda Sandoval » dans la telenovela « Triomphe de l’amour« , en 2010, elle apparaît dans un haut noir qui révélait certains de ses attributs et la zone marquée de son abdomen, la constance de la « reine de tik tok » est tout à fait un exemple.

L’ensemble d’images partagées depuis le compte officiel de Brito il y a un jour, a accumulé un total de 132 454 likes, entre autres réactions et messages de ses « bébés légers ».

Quelle beauté @liviabritopes, c’est comme ça que je t’aime @liviabritopes, Volaille, Bébé de lumière…. Je t’aime, Babyyyyy, Magnifique, Tu es si Parfait !!! Je t’aime fille même si tu ne me réponds pas mais je t’aime légèrement, Salutations d’Oaxaca, c’est lu dans les dédicaces au « modèle ».

La native de Ciégo de Ávila, à Cuba, a partagé un carrousel d’images dans lequel elle cachait son regard sous des lunettes et un foulard, tandis que dans les autres cartes postales elle porte une paire de leggings noirs avec lesquels elle effectue son entraînement.

Il faut dire que le protagoniste de diverses productions telles que « Une Italienne vient se marier« (2014-2015) et des séries telles que » La Piloto « (2017-2018), entre autres, est un exercice assidu fidèle, qu’elle pratique depuis l’enfance, comme le révèle celui-ci.

Ceci, ajouté aux heures consacrées à l’exercice jusqu’à présent, a donné des résultats remarquables pour le présentateur également de « Danser pour un rêve« , qui trouverait un complice d’un de ses hobbies en Mariano Martínez, son actuel partenaire.

La « reine de Tik Tok » et exceptionnelle »youtubeur« , partage ses routines d’entraînement à travers diverses publications, il est donc devenu une source d’inspiration pour une grande communauté virtuelle.

L’actrice controversée de pièces de théâtre comme « El Postero » a su faire face aux scandales dans lesquels elle a joué en 2020 lors d’un voyage sur les plages de Cancun, après avoir été absente du petit écran pendant plusieurs mois.

Livia Brito Pestana, qui ajoute des cassettes comme « Flying low » ou « La dictature parfaite« , elle s’est réfugiée dans le boom des plateformes où son activité augmentait à chaque fois à travers diverses vidéos retraçant certaines de ses participations, partageant ses routines ou quelque activité de danse ou encore ses nombreuses séances qui ont fait d’elle une popularité.