Livia Brito avec un grand sourire et une tenue neutre attire les regards

Une des “cubain“La plus populaire à la télévision est Livia Brito qui joue actuellement dans”Le sans âme“, et qui a fini par attirer les regards en apparaissant dans un

L’interprète de “Image de balise Fernanda Linares“dans le mélodrame de”Le sans âme“, Livia Brito, apparaît dans un cliché dans lequel elle apparaît dans une tenue beige dans laquelle elle dessine un sourire qui a conquis son cercle d’adeptes de plus en plus large.

La “youtubeur“et” Tik Toker “Livia Brito, a réussi à augmenter son fandom virtuel et atteint actuellement 6,3 millions de followers sur Instagram.

La célèbre fait plaisir à ses “aLIVIAnados” comme elle appelle ses fidèles abonnés depuis son compte Instagram officiel ou depuis l’une des nombreuses pages de fans qui circulent sur le populaire réseau social, dédiée au collaborateur de Televisa dans diverses productions telles que des romans ou des émissions de téléréalité.

Le plus beau #liviabrito #liviabritopes #alivianados, est lu dans la publication qu’elle a partagée depuis l’une des pages de fans dédiée à la native de La Havane, Cuba.

Livia Brito Pestana, qui a eu 35 ans le 21 juillet, est surtout connue pour sa participation à “Le pilote“, où il incarnait des personnages comme”chaîne Yolanda“C’est l’un des projets sur le petit écran qui va catapulter sa carrière.

La fidèle assidue à la vie fitness a réussi à surprendre ses followers avec diverses vidéos et images qu’elle partage avec tous ceux qui suivent fidèlement ses traces.

Le membre de la production de José Alberto, “El Güero” Castro, a réussi à revenir sur les écrans avec un grand succès après la dernière opportunité qui lui a été donnée en jouant dans la fiction avec José Ron.

Le succès de l’histoire est indiscutable puisque, selon les rapports de divers médias, elle a enregistré des niveaux d’audience élevés.

Livia Brito et José Ron, qui dans le passé seront en tête d’affiche de la telenovela, “Une Italienne vient se mariere “, ils partagent maintenant des crédits avec des personnalités de la stature de Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Sergio Basáñez, Cecilia Galliano, Raúl Araiza, Kimberly Dos Ramos, Laura Carmine, Alberto Estrella, Verónica Jaspeado, Julio Vallado, Eduardo Santamarina, Francisco Gattorno , Gonzalo García Vivanco, Ana Martín, Azela Robinson, entre autres.

Le natif de Ciégo de Ávila, Cuba, qui s’est également aventuré dans la direction “Danser pour un rêve“, en plus de quelques pièces comme ” El Postero “.

Beaucoup se souviendront d’elle pour sa participation à “Triunfo del amor”, où elle a fait ses débuts en incarnant son personnage de “Fernanda Linares”.