Livia Brito avoue son amour avec juste une chemise et en compagnie | Instagram

C’est à quoi ressemblait l’actrice cubaine Livia Brito lorsqu’elle a été capturée dans un moment d’amour depuis la plage et avec seulement une chemise blanche. Le protagoniste de Le sans âme Il en a profité pour déclarer sa flamme.

Livia Brito Pestana il a posé pour la caméra depuis le sable, accroupi et avec la mer bleue en arrière-plan, mais surtout, avec un compagnon à quatre pattes. La star de la télévision mexicaine caressait le chiot couleur caramel qui était assis tranquillement sur le sable.

L’actrice controversée en a profité pour avouer son amour pour les animaux et a partagé les images sur ses stories Instagram, où elle est aussi une star.

Comment j’aime les animaux, ils sont les plus beaux, c’est le message que Livia Brito a écrit à propos de l’enregistrement.

La compagne de José Ron dans La Desalmada a posé comme si elle n’était pas une chienne, se demandant qu’elle était enregistrée à ce moment-là et a montré sa beauté naturelle au maximum avec ses cheveux à la merci du vent, sans maquillage et vêtue seulement d’un chemise boutonnée blanche qui mettait en valeur ses jambes galbées.

Malgré ce que beaucoup disent, Brito est devenue l’une des actrices les plus appréciées de la télévision mexicaine. Cette belle femme a eu de grands succès dans sa carrière artistique, malgré sa jeunesse ; parmi ses projets les plus célèbres figurent : une Italienne qui vient se marier, La Piloto et La Desalmada.

Livia Brito avoue son amour avec juste une chemise et en compagnie. Photo : Instagram.

La Desalmada, qui est toujours à l’antenne, a complètement surpris le public, tout d’abord elle a suscité l’attente d’être une production de nul autre que l’ex-mari de la première dame du Mexique, Angélica Rivera, le célèbre producteur José Alberto Castro.

Plus tard, on a remarqué que l’histoire était un remake, donc les demandes du public sont de plus en plus tardives, personne ne s’attendait à ce que le producteur choisisse le Cubain comme protagoniste de l’histoire, car il était au milieu d’un scandale pour un paparazzi.

Cependant et à contre-courant, Güero Castro a continué à surprendre, ceci lorsqu’il a annoncé que Livie Brito elle partagerait les crédits avec rien de plus et rien de moins qu’avec son ex-petit ami, José Ron; Avec qui formerait-il à nouveau un couple à la télévision après des années d’enregistrement, une Italienne vient se marier, là où ils se sont rencontrés.

Raúl Araiza a également eu une entrée controversée à La Desalmada, car la rumeur disait que l’hôte du programme Hoy aurait été contraint de faire partie de la production, car la commande viendrait de cadres supérieurs de Televisa. Plus tard, il a été dit qu’il était très en colère contre le producteur du programme Hoy, Andrea Rodríguez Doria pour ne pas l’avoir défendu dans sa décision de ne pas participer au mélodrame.

Il a été dit qu’Araiza quitterait définitivement Hoy en raison des exigences des enregistrements puisqu’il aurait un rôle important; Cependant, cela ne s’est pas produit, puisque les deux producteurs se sont mis d’accord sur les horaires pour que l’acteur remplisse ses engagements et seront absents sous peu de la star du matin de Televisa.