Livia Brito comme une seconde peau, la robe mettait en valeur ses courbes

Livia Brito, porte des courbes dans une robe nude courte | Instagram

Livia Brito a fait monter la température sur les réseaux sociaux et d’un coin du monde a montré ses belles courbes avec une tenue courte qui ressemblait à une seconde peau.

La belle « actrice de télévision« , Livia Brito, réapparaît dans une carte postale qui montre sa beauté dans toute sa splendeur avec une robe courte d’une couleur très similaire à celle de sa peau, la belle originaire de Ciégo de Ávila, Cuba a laissé ses cheveux lâches abondants montrant un très envoûtant profil.

Le protagoniste dont on se souvient de romans comme « Le pilote« , une histoire dans laquelle Livia Brito a joué le personnage populaire de » Yolanda Cadena « , porte une robe courte dans une pose de profil qui permet d’apprécier les bandes qui traversent le dos de la » Cubaine « . Pensez-vous que c’est l’un des ses meilleures séances ?

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO

Livia Brito, porte des courbes dans une courte robe nude. Photo : Capture Instagram

Actrice d’aujourd’hui de « Image de balise Fernanda linares« dans le mélodrame de »Le sans âme« , sous la production de José Alberto » El Güero « , Castro, provoque une nouvelle fois l’émoi et la folie dans les réseaux sociaux en montrant certains de ses charmes depuis la plateforme où il ajoute de plus en plus d’abonnés.

D’après une photo qui a circulé sur l’une des pages de fans des « célébrités des médias sociaux », le chiffre Instagram acclamé d’aujourd’hui avec 6,8 millions d’abonnés a été comblé de commentaires flatteurs.

Bella, Beau corps, mon amour, je t’aime, tu es très belle, Quelle beauté, Précieuse, Se souvenir de la Nativité de Jésus, Quelle beauté de femme, Belle, Tu es belle.

Ce sont quelques-unes des réactions des fidèles adeptes de l’interprète de « Doctors: Life Line », qui ont ajouté un total de 5 032 likes dans la publication.

Brito Pestana qui a également touché comme « maquette« , a capté tous les regards pour révéler la silhouette imposante qui la caractérise.

La fidèle assidue à la vie du fitness, Livia Brito Pestana, a commencé plus qu’un soupir en posant cette fois devant la caméra avec un vêtement plus décontracté qui mettait en valeur les courbes de la célèbre.

La « présentateur de télévision« Dans des émissions de téléréalité telles que » Bailando por un Sueño « , il a fait ses débuts sur le petit écran en 2010, avec le mélodrame » Triunfo del amor « .

Maintenant, « Livi » a réussi à sculpter davantage sa silhouette avec sa routine d’exercices disciplinée, une bonne nutrition et quelques autres alliés de la beauté, ce que ses « bébés légers » prennent sans aucun doute en compte.

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fois que l’actrice de la pièce « El Postero » et des cassettes comme « Volando Bajo », fait ainsi plaisir à ses fidèles abonnés puisqu’elle partage fréquemment des photos et des vidéos sur ses différentes plateformes, où elle aussi » Queen of Tik Tok » a beaucoup de fans gâtés.