Livia Brito conquiert le Mexique avec un look bleu dans une séance photo

Livia Brito en tenue bleue en vedette sur la couverture d’un magazine | Instagram

Livia Brito a offert ses meilleurs angles devant la caméra, la fameuse « Cubaine » qui a eu du succès dans le feuilleton »Le sans âme« Montrez une tenue entièrement bleue dans une session qui séduit tout le monde

La actrice de télévision, Livia Brito, apparaît dans l’une de ses vidéos les plus récentes qu’elle a partagées sur ses histoires Instagram où la célèbre célébrité des réseaux sociaux a accumulé 6,8 millions d’abonnés.

Avez-vous vu les photos du magazine Hola ? Il est lu dans l’une des sections que le natif de Ciégo de Ávila, à Cuba, a partagée à travers la vidéo.

Dans le clip, vous pouvez voir l’interprète de « Fernanda Sandoval », dans « Triomphe de l’amour« Dans laquelle elle a fait ses débuts en 2010, avec un ensemble complet composé d’un haut et d’un pantalon long bleu ciel avec un détail très voyant sur la partie supérieure avec les épaules exposées.

Livia Brito, en tenue bleue, fait la couverture d’un magazine. Photo : Capture Instagram

La célèbre femme de 35 ans, née le 21 juillet 1986, aurait été capturée lors d’une séance photo pour un magazine, alors l’égérie « aLIVIAnados » comme elle appelle son fan club, a publié le moment auquel elle a ajouté un rythme de salsa.

Le beau « maquette« avec des yeux noisette et des cheveux noirs, elle a tourné son visage dans différentes directions devant la caméra, un moment qui a été capturé dans le matériau avec lequel elle »reine de tik tok« il a volé les regards.

Actuellement, le « influenceur« qui cumule près de 10 millions d’abonnés sur Tik Tok, inspire ses fans avec son mode de vie sain en partageant ses meilleurs conseils d’entraînement, ce qu’il fait avec son entraîneur personnel, Mariano Martínez.

Qui est aussi la partenaire de Livia Brito Pestana depuis longtemps, apparemment, et avec qui elle documente également certains de ses voyages et avec qui elle ne manque pas l’occasion de figurer en étroite collaboration dans plusieurs de ses publications.

Ces derniers mois, la célèbre actrice de « Le pilote« , où elle a joué Yolanda Cadena en 2017-2018, elle a voyagé dans certains endroits de la république, de Valle de Guadalupe, à Acapulco, et récemment à Xcaret, où son partenaire sentimental est resté avec elle en tout temps.

La diplômée Televisa CEA et étudiante en administration des affaires, a consolidé sa carrière avec des projets tels que « Abismo de Pasión » (2012), « Italian Girl Comes to Get Married » (2014-2015), « Doctors: Line of Life » (2019 -2020 ), entre autres.

Livia Brito Pestana a également été très appréciée pour avoir été présentatrice dans « Bailando por un Sueño », en plus de productions théâtrales telles que « El Cartero », et de films tels que « La dictature parfaite« .