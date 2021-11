Livia Brito conquiert les fans portant un abdomen marqué sexy

Livia Brito montre sa taille micro et son abdomen dragueur | Instagram

L’actrice et mannequin coquette d’origine cubaine Livia Brito, a encore une fois conquis ses millions de fans grâce à quelques vidéos qu’elle a partagées récemment, dans lesquelles on la voit montrer sa taille et donc son abdomen à la suite de la gym.

Les abdomen marqué du protagoniste de la telenovela « La Desalmada » a fait sensation sur les réseaux sociaux, car à plusieurs reprises, elle a montré le secret pour montrer une silhouette exquise comme la sienne.

Livia Brito Elle a tendance à chouchouter ses abonnés avec ses publications, c’est pourquoi à certaines occasions, on lui a confié la tâche de publier du contenu lié aux résultats du gymnase, sûrement pour que ses bébés légers, comme elle le dit, aient la possibilité d’avoir un corps parfait.

Bien sûr, l’anatomie de toutes les personnes est complètement différente, il y a peut-être certaines personnes qui prendraient un peu plus de temps pour atteindre une silhouette comme celle de actrice, mais ce n’est pas impossible, car ce Brito Pestana partage quelque chose avec lequel beaucoup pourraient s’aider.

Livia Brito montre sa taille micro et son abdomen dragueur

La belle actrice aux yeux noisette a tendance à utiliser des ceintures qui aident à marquer sa taille, à côté de son abdomen, dans ses vidéos elle mentionne qu’il est important d’utiliser une crème pour provoquer plus de chaleur dans cette partie du corps, plus tard elle est prête à utiliser sa ceinture.

La crème qu’elle utilise aide à réduire les zones où vous l’utilisez, elle l’étale sur sa taille, mais mentionne que vous pouvez également la mettre sur vos hanches ou toute autre zone que vous voulez, abaissez un peu, après l’avoir utilisée ceinture d’émerveillement et ajustez-le, vous pouvez commencer par votre routine quotidienne.

Selon la page officielle Always Fit, une entreprise dont Livia Brito est probablement la propriétaire puisqu’elle a déjà le temps de promouvoir ces vêtements, que vous pouvez également porter tout au long de la journée car ils vous offrent un soutien lombaire et améliorent votre posture.

Chacune des ceintures réductrices de Livia Brito a un coût de 1 042,00 $ en pesos mexicains, il existe trois tailles, moyenne, grande et extra large, le même design peut être trouvé en six couleurs différentes entre noir, rose, lilas, rouge, gris et bleu.

Comme la chanteuse et femme d’affaires Noelia, le flirt cubain est entré dans le monde de l’entrepreneuriat et s’en sortira sûrement très bien.