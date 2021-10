Livia Brito, coquette, s’habille de blanc, prête pour son mariage ? | Instagram

Depuis qu’il a commencé sa carrière comme actrice Livia Brito n’a eu aucun problème à montrer ses charmes et à dorloter ses fans, surtout en ce qui concerne ses feuilletons, elle est récemment apparue vêtue d’une impressionnante robe de mariée.

La raison pour laquelle vous avez décidé de partager un photo Portant ce vêtement saisissant et avec lequel certains rêveraient d’utiliser, c’est à cause d’une dynamique qu’elle a fait avec ses aLIVIAnados ou encore les bébés de lumière qu’elle fait référence à ses fans.

Livie Brito Il a demandé à ses fans quel type de photos ils aimeraient qu’il partage, ils lui ont répondu et ont rapidement répondu à ses demandes.

L’une des demandes qu’ils ont faites est de télécharger une robe longue, mais ils n’ont pas précisé quel type de robe, elle a donc décidé de télécharger cette belle pièce.

Cela appartenait sûrement à l’une des scènes de la telenovela mexicaine « La Desalmada », qu’il joue aux côtés de José Ron, par coïncidence c’est le deuxième projet dans lequel ils jouent ensemble, le premier était « Italian Girl Comes to Marry » lancé en 2014-2015 .

Sans aucun doute José Ron et Livie Brito ils forment un excellent couple dans les mélodrames, d’autant plus que ce projet télévisuel est devenu l’un des favoris des téléspectateurs, qui demandent déjà une deuxième saison alors que la première n’est pas encore terminée.

Ce beau design est une coupe sirène, ouverte sur les côtés pour que sa taille et ses côtes soient exposées, ses manches sont longues et les épaules sont très larges avec un tissu légèrement transparent.

En bas on voit une queue large et ronde qui semble faire un mètre de large, ses cheveux sont attachés et elle porte un beau bouquet de roses avec de petites fleurs blanches également en blanc.

Tout au long de ses rôles principaux et de sa participation à des telenovelas, nous avons vu Brito Pestan rôtir diverses robes de mariée.

DANS QUELS PROJETS AVEZ-VOUS UTILISÉ DES ROBES DE MARIÉE ?

The Heartless Italian Girl vient se marier je t’aime je t’aime Triomphe de l’amour La Piloto

Ce sont quelques-uns des mélodrames dans lesquels Livia Brito Pestana a dû porter une belle robe de mariée, ses fans en auront sûrement une préférée et nous continuerons probablement à en voir un peu plus à l’avenir, car sa carrière est devenue fructueuse.