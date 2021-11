Livia Brito dans le rôle de Belinda, elle s’exhibe du placard

Livia Brito applique un Belinda, gaspille le style dans le placard | Instagram

Livia Brito respire le style comme Belinda en se montrant du placard et tout a été enregistré dans une vidéo qu’il a partagée sur ses histoires Instagram.

La actrice, Livia Brito, est apparue dans l’un des enregistrements les plus récents dans lequel elle portait sa silhouette complète du placard avec une tenue très décontractée avec laquelle elle s’apprêtait à profiter d’un moment de détente.

L’interprète de Le sans âme elle a choisi de porter un pantalon de style cargo et un haut blanc avec lequel elle a exposé la zone marquée de son abdomen et de sa taille, la beauté « actrice cubaine« Cela ferait de l’ombre à Belinda elle-même.

Livia Brito applique un Belinda, respire le style dans le placard. Photo : Capture Instagram

Livie Brito, qui interprétera le rôle de « Fernanda Linares « , Produit par « Le sans âme« , a partagé l’enregistrement dans lequel un thème est entendu en arrière-plan et avec une zone de texte dans laquelle le message est lu : » Je suis prêt !! Allons-y ».

Le protagoniste dont on se souvient dans deux saisons de « Le pilote « (2017-2018),partagé avec ses 6,6 millions d’extraterrestres, comme elle appelle son fan club et avec qui elle a montré à quel point elle peut se démarquer avec si peu.

La populaire « Tik Toker« Elle a complété sa tenue avec une paire de chaussures de tennis blanches qui l’ont rendue plus légère et avec un look plus quotidien sans perdre son style.

La belle actrice de télévision consoliderait sa carrière avec des titres tels que « Abismo de pas! ón », « Je t’aime, je t’aime », « La fille italienne vient se marier », « Médecins: Ligne de vie », entre autres, auxquels il a participé avant son Le plus récent retour sur les écrans dans le mélodrame a été abattu par le producteur José Alberto « El Güero » Castro.

La originaire de Ciégo de Ávila, Livia Brito Pestana, a capturé un selfie de son placard d’où « Livi » est vue avec des lunettes, quelques instants avant de quitter la maison, comme elle l’a dit.

Pour sa part, Belinda, a montré dans certaines de ses histoires Instagram certains des moments où elle décide de se détendre et de porter plus de vêtements de maison qui lui permettent d’être à l’aise.

« Beli », a plus d’une fois quitté le glamour de ses tenues qui ont fait d’elle une « icône de la mode » au-delà de sa propre carrière dans la musique et la télévision.

De même, elle est également apparue avec certains de ces looks décontractés dans certains des instantanés avec Christian Nodal, actuellement son fiancé.

Cependant, l’actrice et Le facteur et des cassettes telles que « La Dictadura Perfecta » en tant qu’interprète de La Niña de la Escuela « ont réussi à capter les regards de leurs fidèles partisans à chacune de leurs apparitions.

De son côté, Brito Pestana, connu pour avoir collaboré à la réalisation de « Danser pour un rêve« , elle reste pleinement en forme et a partagé divers conseils pour y parvenir, en plus de promouvoir certains des produits pour obtenir des résultats plus rapides, des gaines, des pilules et plusieurs de ses routines qui lui ont rendu une silhouette spectaculaire.