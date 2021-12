Livia Brito dans un look de Noël, est « le plus beau Père Noël » | Instagram

Livia Brito n’a pas manqué l’occasion de cette date spéciale pour dédier un message à ses followers sur Instagram à qui elle a partagé un beau message de Noël.

La cubain, Livia Brito, est réapparue dans un cliché dans lequel elle arborait un look très Noël qui a laissé tous ses grands abonnés du club plus que captivés dans un mannequinat de carte postale au pied de quelques escaliers entouré de lumières et avec toute l’attitude avant l’arrivée du Père Noël .

L’interprète de « Fernánda Linares » dans « Le sans âme« Elle portait un beau pull gris avec une combinaison de neige imprimée et un détail très mignon lorsqu’elle portait un chapeau de père Noël.

Ma #BebesdeLuz je te souhaite un Joyeux Noël, à côté de tes proches. Il est temps de donner, de partager et d’aimer #liviabrito #happynavidad #love #peace #union.

Livia Brito dans un look de Noël, distribue l’amour cubain à Noël. Photo : Capture Instagram

Il n’a pas fallu longtemps pour que la célèbre actrice, née le 21 juillet 1986, fasse ses débuts dans des productions telles que « Triomphe de l’amour« , en 2010, a accumulé 46 345 likes dans l’image qui a été partagée il y a 14 heures.

La célébrité instagram, qui jusqu’à aujourd’hui compte 6,8 millions d’abonnés sur son compte officiel, est devenu l’un des réseaux sociaux les plus acclamés, alors son bien-aimé « aLIVIAnados » comme il appelle ses abonnés, n’a pas hésité à réagir avec divers messages et emojis.

« Teeee je veux Bébé de lumière, Aussi pour toi belle, petite mon amour, bisous, Joyeux Noël pour toi mon bébé de lumière je t’aime !!, Merci beaucoup, merci, merci Livia belle aussi pour toi un fort câlin. Joyeux Noël, Merci Livi, Joyeux Noël à toi et ta famille, beaucoup de bénédictions pour l’année 2022, Ma belle petite princesse je t’envoie beaucoup de coeurs rouges, ma petite princesse Livia Brito, Bon après-midi Livia Brito, je t’espère aussi passe un joyeux Noël, tu es le plus Père Noël de toute la terre, tu es unique, sans égal. »

C’est ainsi que les admirateurs du mémorial interprète de « Le pilote« , correspondait à une de plus des publications que l’aussi » reine de Tik Tok « , partagée via les réseaux sociaux donc cette journée ne serait pas l’exception.

Livia Brito Pestana consolidera sa carrière avec des projets tels que « Abismo de Pas ! Ón » (2012), « De que te quiero te quiero » (2013-2014), « Italian girl is coming to marier » (2014-2015) , parmi tant d’ autres .

L’actrice également de « Medicos: Línea de vida », (2019-2020) a récemment partagé ses vacances avec Xcaret et est apparue dans des instantanés avec des amis et son partenaire, Mariano Martínez, avec qui, en plus de partager une relation, ils coïncident également dans leur goût pour un mode de vie sain.