Livia Brito danse très coquette, oubliant d’utiliser les intérieurs | Instagram

La coquette actrice Livia Brito Pestana qui s’est démarquée dans les feuilletons mexicains, a une nouvelle fois conquis l’élève de ses fans qui étaient ravis de la voir dans ce vidéo où elle ne portait rien sous son chemisier.

Connue pour ses rôles principaux et sa participation à des mélodrames, cette beauté d’origine cubaine est venue conquérir le Mexique avec sa beauté et son talent.

Bien que son accent cubain ne soit plus perceptible, la saveur sur ses hanches est immédiatement identifiable, venant d’une île pleine de rythme, Livie Brito Il le porte dans ses veines et il nous le fait savoir à chaque occasion.

Apparemment cette beauté de 35 ans adore danser, à plusieurs reprises que ce soit sur Instagram ou sur votre compte Tiktok elle nous donne quelques images d’elle pendant qu’elle danse des chansons entraînantes et avec un excellent rythme.

La même chose s’est produite récemment précisément dans TIC Tac Il y a une semaine, ses fans étaient ravis d’apprendre qu’ils avaient l’opportunité pour Livia de les suivre sur leurs comptes car elle s’était lancé un défi, le bébé de lumière qui commentait le plus serait suivi par elle.

La chanson qui Livie Brito cette beauté a été dansée est « Búscate otro – Remix – Tommy DJ & DJ Pirata & El Kaio », sa vidéo a plus de 400 mille likes et 13,4 mille commentaires, plusieurs d’entre eux faisant référence à un autre de ses projets les plus récents » La Pilot « , en attendant la troisième saison.

Cependant, en plus de sa danse coquette, quelque chose que certains ont remarqué et qui était même une source de curiosité pour l’interprète de Maribel Guardia en 2016 dans « Forever Joan Sebastian », était le fait qu’elle ne portait pas d’intérieurs, ceci dans le partie supérieure.

L’actrice portait un court défilé en bleu ainsi qu’une chemise rose légèrement ample, qui avec le mouvement de ses hanches et sa taille étroite bougeait sans s’arrêter, comme ses charmes que d’ailleurs on pouvait immédiatement dire qu’ils étaient un peu » libre ».

Parmi les commentaires de sa publication, ils continuent d’admirer sa beauté et affirment qu’elle est l’une des actrices et femmes les plus réussies, ceci parce que ses projets les plus récents sont devenus un succès.

L’équipe que composent Livia Brito et José Ron est de l’excellence pure, puisque ce n’est pas la première fois qu’ils travaillent ensemble, le public aime les voir ensemble.