Livia Brito déchaîne le flirt à chaque pas dans une jupe noire

Livia Brito en blouse blanche et petite jupe les captive sur le podium | Instagram

Livia Brito portait une tenue aux couleurs très basiques et il suffisait de détourner le regard lors du mannequinat comme sur un podium, dans un chemisier blanc et une jupe noire circulaire qui marquait sa taille et captive tout le monde.

Encore une fois, l’actrice de télévision, Livia Brito, s’apprête à voler les looks en montrant une vidéo dans laquelle elle modèle comme sur un podium uniquement avec une jupe noire circulaire qui marquait sa taille et associée à un chemisier blanc.

La « célébrité instagram« , qui compte actuellement 6,8 millions d’abonnés, a partagé une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux laissant ses followers captivés par sa beauté et sa coquetterie.

Livia Brito en blouse blanche et jupe les captive sur le podium. Photo : Capture Instagram

Avec une nouvelle vidéo, la fille de l’acteur Rolando Brito et Gertrudis Pestana qui est née le 21 juillet 1986 à Ciégo de Ávila, Cuba, a libéré tout son charme en marchant devant la caméra comme une toute »maquette« .

La célèbre femme de 35 ans lui a donné un look plus rock en portant des bottines assorties à la jupe et un sac noir qu’elle a pris dans une chaîne.

Livia Brito Pestana s’est fait connaître après ses débuts dans « Triomphe de l’amour« En 2010, bien qu’avant d’apparaître à l’écran, elle a consacré une scène au mannequinat devant les caméras, quelque chose qui lui vient très naturellement et qu’elle apprécie aussi avec ses admirateurs.

Sans aucun doute, c’était le rôle de « Le pilote», en deux saisons (2017-2018) où elle a donné vie à « Yolanda Cadena » qui a catapulté la carrière de « Livi » dans le monde des telenovelas au Mexique.

Mais le même, star et animatrice de télé-réalité comme « Danser pour un rêve« Il a partagé l’un de ses passe-temps favoris et c’est justement de rester très proche de ses followers à travers les plateformes et de proposer des contenus diversifiés.

La star de productions telles que « Abismo de Pasión » (2012), « De que te quiero te quiero » (2013-2014) « Une Italienne vient se marier » (2014-2015), est une fidèle assidue des réseaux sociaux alors l’acte de publier sur les plateformes est une constante à divers moments de sa vie.

La belle aux yeux noisette, qui est apparue dans des productions de pièces de théâtre telles que « El Postero », et des films tels que « La dictatadura Perfecta » (2014) et « Flying Low », a partagé des moments de ses voyages les plus récents où il s’amuse avec des amis et son petit ami, Mariano Martínez.