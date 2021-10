Livia Brito dévoile le secret de sa silhouette et ses charmes | Instagram

L’actrice coquette d’origine cubaine et protagoniste de la telenovela « Le sans âme« Livia Brito a volé le cœur de milliers de fans qui l’ont vue à nouveau s’exhiber, ce qui pourrait être le secret avec lequel elle garde ses charmes fermes

Cette belle star des mélodrames mexicains continue de conquérir tout le pays, non seulement avec ses apparitions sur le petit écran, mais c’est grâce à ses réseaux sociaux que ses fans et des millions de followers sont tombés encore plus amoureux d’elle.

Cela fait exactement deux heures que la belle actrice Il a commencé à chouchouter ses fans avec cette nouvelle vidéo, sur son compte Instagram officiel où il maintient ses 6,4 millions de followers jusqu’à présent.

Dans ces images, nous pouvons voir à quel point il est clair qu’elle parvient à maintenir sa silhouette exquise, bien que cela puisse être un secret car toutes les célébrités ne partagent pas leur routine d’exercice. Livie Brito il n’a pas peur de le faire.

C’est alors que grâce aux exercices que l’on voit à l’écran, on se fait une idée de ce qu’on pourrait faire pour avoir nos charmes fermes comme le fait le flirt cubain.

Livia Brito dévoile le secret de sa silhouette et ses charmes | liviabritopes Instagram

Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent, Muhammad Ali, physiquement fort mentalement indestructible », a commenté Livia Brito.

Au début de vidéo On la voit faire des pompes en se tenant avec ses bras et ses genoux, c’est justement pour les femmes à faire, elles sont un peu moins lourdes que si on se soutenait avec les pieds.

Plus tard, il soulève des poids à l’aide d’un élastique ou peut-être ne fait-il que quelques étirements, il n’est pas possible de voir tous les exercices qu’il fait avec cet appareil.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Suivie des jarretières, on la voit lever et baisser la jambe sur une haute marche puis l’autre, qui est aussi un autre appareil qu’elle utilise en salle de sport.

A la fin, il fait quelques levées avec ses bras et termine sa séance en exhibant la ceinture qu’il porte et dont il fait la promotion depuis quelques semaines.

Comme prévu, la réaction qu’il a de ses fans et amis est immédiate, parmi eux se trouve sa co-star Cecilia Galliano qui a dit quelques mots de soutien pour qu’il continue sa routine.

En seulement deux heures Livie Brito Elle a déjà 10 190 vues et 143 commentaires lui disant qu’elle est belle comme d’habitude.