Livia Brito dit au revoir à La Desalmada et célèbre en grand | Instagram

L’actrice Livia Brito a finalement dit au revoir à “Le sans âme« Au milieu de diverses rumeurs de prétendues querelles au sein de la production, quelle était la vraie raison du « Cubain » ?

C’est Livia Brito elle-même qui a célébré son départ de la production avec une publication de son compte Instagram où elle a partagé avec elle “soulagé“Ce moment. Nous vous dirons les détails de son départ !

La production de la telenovela a célébré la fin des enregistrements avec une grande fête à laquelle ont assisté les acteurs, en plus de la “Cubain” Il a envoyé un message émouvant à ses fans via les réseaux sociaux. Alors il a dit au revoir Livie Brito.

Hier, un cycle a été fermé. Merci à toute l’équipe qui a rendu cela possible, sans vous tous, cela n’aurait pas été possible, lisez dans les premières lignes ce que le natif de La Havane, Cuba, a écrit dans une publication.

L’interprète de “Image de balise Fernanda linares“Il a terminé le tournage des scènes du roman dans lequel il joue aux côtés de José Ron, et a adressé un immense merci à toute l’équipe derrière cette production.

Merci metteurs en scène, cameramen, comédiens, production, techniciens, cameramen, designers, accessoiristes, maquilleurs, coiffeurs, maintenance, quartier-maître.

De même, la lettre de Livia Brito Pestana a également remercié le producteur, José Alberto “El Güero” Castro, qui lui a donné l’opportunité de revenir sur les écrans au bras de cet homme de premier plan.

La “mannequin” et “présentatrice” qui s’est également démarquée par sa carrière en s’aventurant pour la première fois dans “Triumph of love”, “Italian girl is coming to marier”, “Doctors: Line of life”, parmi ses projets les plus récents, est revenu au spectacle après avoir été absent pendant plusieurs mois en raison d’une série de scandales.

De la même manière, le protagoniste mémorable de “Le pilote“, qui maintient aujourd’hui une grande popularité sur Instagram avec un peu plus de 6 millions d’adeptes, il a demandé au public de ne pas cesser de suivre les chapitres du mélodrame.

Merci @elgueromex de m’avoir donné l’opportunité de donner vie à #FernandaLinares

Nous fermons les enregistrements mais n’oubliez pas que @desalmadatv est toujours en ondes sur #LasEstrellas à 21h30, chaque jour ça ira mieux, NE LE MANQUEZ PAS.

Rappelons que peu de temps avant le récent adieu de Livia Brito Pestana, ce sont Marlene Favela et Ana Martin qui se sont également dit au revoir précédemment en terminant l’enregistrement de leurs scènes où collaboreront Marjorie de Sousa et Eduardo Santamarina, ainsi qu’un grand casting .

Abonnés à “l’influenceur” et “youtubeur« Qui le 21 juillet, fêtait ses 35 ans, Livia Brito, n’a pas tardé à réagir à travers le post sur Instagram qui a cumulé 313 390 likes, parmi diverses réactions et commentaires.

Nous continuons à regarder le roman tous les jours, ‘Merci à toi, d’avoir rempli nos cœurs’,’ Fernanda, je te correspond super bien ‘,’ Ton jeu d’acteur est excellent et je cherche le roman car je n’ai pas cette chaîne mais Je le regarde en ligne ‘,’ MERCI d’être le meilleur Sans âme et de les avoir fait ressentir TELLEMENT ‘, ‘ Le rôle vous a été laissé ‘…’ Magnifique ‘, ‘ The Soulless est le meilleur roman sans hésitation, ‘certains les commentaires soulignent.

Les adieux de l’ancien collaborateur de “Danser pour un rêve“Cela a eu lieu au milieu d’une grande fête où la musique, les gâteaux et quelques jeux ne manquaient pas pour animer le moment qu’elle a partagé avec ses collègues de production, qui a été documenté dans une série de vidéos que la femme cubaine a elle-même partagée sur son compte Instagram officiel.