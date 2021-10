in

Livia Brito en noir et béret ressemble à Selena Quintanilla | Instagram

Livia Brito, réapparaît sur les réseaux sociaux dans une nouvelle vidéo dans laquelle elle semble rendre hommage à l’inoubliable Selena quintanilla avec une tenue en noir et un accessoire indispensable qui mettait en valeur le style de la “Queen of Tex Mex”.

L’interprète de “Le sans âme“, Livia Brito, est montrée dans une série d’histoires qu’elle a partagées récemment et dans lesquelles on peut la voir dans un ensemble de vêtements et ce qui est devenu un accessoire classique qui distingue l’interprète de”Comme la fleur“.

La “actrice de télévision“, qui a célébré le 21 juillet son 35 ans de vie, elle apparaît dans une série de vidéos dans lesquelles elle a montré un nouveau look dont elle était très contente.

Livie Brito, qui incarne “Image de balise Fernanda Linares“, dans la production de José Alberto ” El Güero ” Castro, il a partagé de nouvelles publications avec ses ” aLIVIAnados “, comme il appelle son fan club sur Instagram où il compte à ce jour 6,4 millions d’abonnés.

Eh bien, la vidéo YouTube, voici M. Mariano … Vous voyez beau, beau, beau peut être entendu dans les premiers instants de l’enregistrement.

Il est à noter qu’au milieu des images, le originaire de Ciégo de Ávila, Il a présenté celui qui est présumé être son partenaire, et qui apparaît à de multiples reprises sur les étiquettes qu’il ajoute à ses routines d’entraînement puisqu’il est aussi apparemment chargé de mettre la célébrité à l’écran en forme.

Avec un look avec lequel Livia Brito Pestana semble s’être inspirée de la “chanteuse et compositrice américaine” elle-même, la protagoniste de la production basée sur le feuilleton colombien, “La Dama de Troya”, apparaît dans trois enregistrements.

La costar avec José Ron et des personnalités telles que Marlene Favela, Eduardo Santamarina, Raúl “El Negro” Araiza, Marjorie de Souza, Alberto Estrella, Ana Martin, entre autres, portait également son look beauté et le créateur de son beau maquillage.

A travers la troisième vidéo, “Livi“, connue pour ses débuts d’actrice dans le feuilleton”Triomphe de l’amour“En 2010, il est apparu à côté de celui qui serait son maquilleur qu’il a remercié pour son travail.

J’ai aimé, merci bébé, a commenté le “modèle”.

Brito Pestana s’est distingué jusqu’à aujourd’hui par sa grande popularité dans les réseaux sociaux, se démarquant sur des plateformes telles que TIC Tac et Instagram, dans lequel il publie fréquemment pour rester proche de ses abonnés qu’il appelle aussi affectueusement “bébés de lumière”.

Livia Brito elle-même a réitéré qu’être une célébrité sur ces plateformes est l’un de ses passe-temps préférés, donc au milieu des enregistrements de la nouvelle production qui met en vedette, elle n’a pas cessé de le faire, bien que cela ait suscité quelques appels à l’attention.

Le protagoniste de “Médecins : ligne de vie“,” Abismo de pas! Ón “, une Italienne vient se marier”, “La double vie d’Estela Carrillo” et incarne Maribel Guardia elle-même dans la biosérie sur la vie du poète de la ville, Joan Sebastián.

Sans aucun doute l’une des intrigues qui ont consolidé la carrière de Livia Brito était le personnage de “Yolanda Cadena Lesmes” dans les deux saisons de “Le pilote“, où il convient de mentionner qu’il a joué avec son père, l’acteur Rolando Brito, ainsi que dans l’intrigue de” Je t’aime, je t’aime. ”

Originaire de La Havane, qui a une veine artistique en tant que fille d’un acteur et d’un danseur de ballet classique, Gertrudis Pestana, s’est également aventurée dans la direction de “Dancing for a dream” et de pièces telles que “El Postero”.