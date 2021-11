Livia Brito en photos coquette pose par derrière entre les cuirs | Instagram

« La Desalmada » Livia Brito a une nouvelle fois conquis ses followers grâce à certains Photos qu’elle a partagé récemment en montrant sa beauté et sa silhouette formidable.

Pendant quelques années, la popularité de Livie Brito a commencé à croître de façon exponentielle, sa renommée s’est rapidement développée en tant qu’actrice de feuilleton, grâce à son talent et surtout sa beauté.

Elle en a profité pour devenir tiktoker et influenceuse, elle a aussi une chaîne YouTube, mais elle est encore plus connue pour être actrice.

Cela peut vous intéresser: Livia Brito gâte les fans, porte des vêtements serrés en noir

Sur ses photos, le mannequin et actrice d’origine cubaine porte à nouveau l’un des costumes qu’elle a utilisés pour le 31 octobre, également connu sous le nom d’Halloween ou en Amérique latine, Halloween, celui porté par la belle Brito Pestana était celui d’un personnage de une franchise célèbre, nous parlons de Tom Rider.

Les premiers films de ce célèbre personnage ont été interprétés par l’actrice américaine Angelina Jolie, qui est à ce jour une icône de la mode et de la célébrité hollywoodienne.

Livia Brito gâte les fans, porte des vêtements moulants en noir | liviabritopes Instagram

Le temps que mes bébés profitent de la lumière est le vrai temps vécu, profitons de chaque instant, de chaque instant, de chaque seconde », a partagé Livia Brito.

Apparemment Brito était dans une sorte de jardin un peu rustique, à l’arrière-plan on peut voir une fontaine, des décorations avec quelques pierres et là où il se tenait, il semblait que c’était un bananier, avec de longues et larges feuilles.

Sur la deuxième photo on la voit au même endroit, mais un peu plus près, en se concentrant sur son beau visage et ses beaux yeux noisette, l’effet de retoucher ses photos fait encore plus ressortir sa beauté.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS.

Cette fois la coquette Livie Brito Elle a décidé de porter son costume en entier, elle a donc également inclus la longue tresse de son personnage, avec laquelle elle jouait un peu en posant pour la caméra, d’ailleurs.

Cela fait 19 heures que la protagoniste de « Italian Girl Comes to Marry » sorti en 2014, qui d’ailleurs a joué aux côtés de José Ron comme dans « La Desalmada », a partagé cette publication qui compte déjà 164 164 coeurs rouges.

Parmi les 674 commentaires on en trouve plusieurs qui ne font que montrer sa beauté, certains lui ont même demandé comment elle faisait pour entretenir sa beauté, elle-même a partagé une partie de son secret, une alimentation équilibrée et beaucoup d’exercice.