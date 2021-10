Livia Brito en robe et bottes Galilea Montijo détrône-t-elle ? | Instagram

Livia Brito détrône l’animatrice, exhibant un style rock, le « actrice cubaine« Elle est arrivée au programme du Late Night Show : « Faisy Night » (« Faisy Nights ») avec une robe chemise blanche et des « combat boots » noires, tout à fait dans le style de Galilée Montijo, Livia Brito Pestana, est apparue en un instant et a paralysé tout le monde.

Avec une grande dominance « Le sans âme« , Livia Brito, portait un look qui est devenu totalement le sien dans une robe chemise blanche avec une ceinture faite du même vêtement qui accentuait sa zone marquée à la taille.

Livia Brito Pestana, l’accompagnait de bottes noires à semelles plates et d’applications argentées sur la partie qui couvrait ses chevilles et une partie de ses jambes, qui étaient visibles de tous.

Livia Brito jusqu’au programme « Faisy Night » Photo : Instagram Capture

Sans aucun doute, une référence aux chaussures que Galilea Montijo, l’hôte de Hoy, porterait fréquemment dans plusieurs de ses apparitions et qui maintenant Livie Brito il ressemblait à une « icône de la mode ».

Sans aucun doute le originaire de Ciégo de Ávila, Cuba, à un moment donné s’est emparé de plusieurs des tendances de la mode imposées par les célébrités et particulièrement les « tapatia » comme les robes longues à col chemise et aussi appelées « bottes de combat ».

Avec un style plus moderne et un air de rébellion, le « actrice de télévision« Il est arrivé comme l’une des guest stars de l’émission animée par Faisy, Michelle Rodríguez et Mariana Ramírez.

La « youtubeur« , qui est également devenue populaire en tant que » Tik Toker » et reine d’Instagram avec 6,5 millions de followers, a fait sensation en devenant la cible de divers compliments.

Cependant, la présence de l’actrice dont on se souvient de séries-romans tels que « Le pilote« (2017) où elle a donné vie à Yolanda Cadena en deux saisons, ce n’était pas la seule des surprises que l’actrice de théâtre a également donné.

La figure du petit écran qui a fait ses débuts en 2010 dans la production de « Triomphe de l’amour« , et maintenant stellaire dans la production de José Alberto » El Güero « Castro avec José Ron, a bouleversé tout le monde avec sa beauté et ses déclarations.

Le présentateur de « Danser pour un rêve« Livia Brito Pestana, 35 ans, a partagé les défis qu’elle a encore dans le monde de la télévision.

Le natif de La Havane, s’ouvre à de nouvelles possibilités et à différents rôles comme jouer un homme et si le personnage le mérite, « embrasser une femme » ne serait pas un frein pour le jouer.

Comme il a fait allusion aux pilotes, qu’il a mis en avant, il serait prêt à tout pour l’aspect professionnel et a même annoncé qu' »il a déjà reçu des propositions ».

D’autre part, il a montré sa position concernant la participation à des productions en petit vêtement auquel il a dit qu’au cinéma, s’il serait animé ou au théâtre ; à la télévision, c’est un peu plus complexe, selon ce que l’actrice a partagé avec d’autres productions de Televisa.

Rappelons que Livia Brito Pestana, a forgé sa carrière avec des productions telles que « Une fille italienne vient se marier », « Médecins : Ligne de vie », « Abismo de pas ! Ón », entre autres.

Après un fort scandale qui l’a éloignée des écrans pendant une partie de 2020 et 2021, la fille de Rolando Brito et Gertrudis Pestana est revenue au cinéma avec l’intrigue basée sur le tube colombien « La Dama de Troya », qu’elle incarne aux côtés de José Ron .