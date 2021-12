Livia Brito en tenue moulante, montre une petite taille

Livia Brito en leggin moulant et haut semble plus que la taille | Instagram

Livia Brito a montré avec des faits que sa petite taille n’est qu’une des nombreuses qualités qu’elle possède, le « cubain« Elle marche à reculons et un joli ensemble de leggings serrés et un haut court les ont hypnotisés.

La actrice Livia Brito, apparaît dans l’une de ses plus récentes histoires Instagram marchant sur le dos, attirant plusieurs regards avec sa silhouette et un gaspillage de qualités physiques.

L’interprète de « Le sans âme« C’est une fidèle assidue à la vie fitness et c’est la sienne »Image de balise Fernanda linares » qui documente ses formations via ses réseaux sociaux.

La « reine de tik tok« , il partage ses routines à travers les différentes plateformes où il attire de plus en plus de followers, comme sur Instagram où à ce jour il compte déjà 6,7 millions d’abonnés.

Livia Brito en leggin et haut serrés regarde plus que la taille. Photo : Capture Instagram

La belle et ronde »originaire de Ciégo de Ávila, Cuba« , pensa-t-elle de dos en marchant vers une porte vitrée qui menait à une pièce, mais ce qui attirerait le plus l’attention serait sa silhouette coquette dans laquelle les fruits de ses heures consacrées à l’exercice peuvent être appréciés.

Le mannequin, qui a titré des couvertures de magazines comme « H hommes« , qui va forger sa carrière en faisant ses débuts dans » Triunfo del Amor« En 2010, elle était au centre de l’attention en exhibant son physique dans une tenue moulante avec un legging beige et un haut court blanc.

La fille de l’acteur Rolando Brito et de Gertrudis Pestana, a réuni ses longs cheveux en une haute queue de cheval qui lui a permis d’apprécier sa silhouette stylisée tandis que ses fidèles « aLIVIAnados » pouvaient apprécier ses charmes de dos.

La belle présentatrice de « Danser pour un rêve« Celui qui a également joué dans des œuvres telles que » El Postero « et des films tels que » La Dictadura Perfecta « , a gaspillé le style sportif avec le décor le plus coquette.

Au bas de la vidéo, vous pouvez lire une petite étiquette dans laquelle l’actrice de romans tels que « Une Italienne vient se marier« (2014-2015) ou » Doctors: Lifeline « , a ajouté la légende @ aloyoga.com.

L’inoubliable « Yolanda Cadena » dans la série de romans, « Le pilote« (2017-2018), qui a consolidé la carrière de Livia Brito Pestana à la télévision, pourrait très prochainement revenir à l’écran dans une deuxième saison dans la telenovela de José Alberto, » El Güero « Castro, » La Desalmada « , inspiré du succès colombien , « La Dame de Troie« .