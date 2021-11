Livia Brito, en tenue sportive et beaucoup de charme, regarde dans un jardin

Livia Brito, avec tout son charme est capturé du jardin | Instagram

Livia Brito, du jardin, a montré tout son charme en apparaissant d’un Cour dans une tenue d’hiver avec un sweat à capuche et un chapeau rouges.

La actrice, Livia Brito, a montré sa silhouette d’un beau jardin dans lequel elle est apparue avec un ensemble rouge qui la prépare à recevoir la saison hivernale.

L’interprète de « Le sans âme« , qui incarnera des personnages comme Image de balise Fernanda Linares, Elle était très détendue depuis un beau jardin d’où elle a partagé un moment placide sur son compte Instagram, d’où elle a écrit la légende : « Cranberrie », #liviabrito #alo #enjoy #life #drop.

Immédiatement, les réactions pour l’actrice connue de romans comme « Le pilote« (2017-2018), » Médecins : Ligne de vie « (2019-2020), » Je t’aime. Je t’aime » (2013-2014) entre autres, ils n’ont pas attendu.

Jusqu’aujourd’hui, Livia Brito, accumule plusieurs abonnés de son compte Instagram qui suivent fidèlement ses pas et réagissent à chacune de ses publications.

Livia Brito, avec tout son charme, est capturée depuis le jardin. Photo : Capture Instagram

L’instantané du populaire « reine de Tik Tok », Livia Brito, et une figure de proue des réseaux sociaux comme Instagram ou YouTube, a fini par accumuler 101 559 likes dans la publication, entre autres réactions.

« Belle, mésaventure, Tu es très belle et très jolie, Dieu te bénisse, Toujours très belle, Belle, Dieu te bénisse, Toujours très belle, Belle, Tu es magnifique, dans cette tenue Livia, merci pour tes bonnes vibrations et ta simplicité !!, Joyeux Thanksgiving Beautiful, Buu pourquoi la photo numéro 2 n’est-elle pas complète ?, Mon bébé de lumière si belleaa « .

Ce sont quelques-uns des messages que les fans ont dédiés à l’actrice, qui a fait ses débuts en 2010 en tant que Fernanda Sandoval, et plus tard, collabore à des productions telles que « Abismo de pas! ón », (2012), « De que te quiero, te quiero » (2013-2014), « Italian girl is coming to marier » (2014-2015) et récemment « Doctors: Life Line ».

Ce n’est pas la première fois que le célèbre collaborateur de l’émission de télé-réalité, « Danser pour un rêve » dans (2014), Livia Brito Pestana, apparaît dans ce type de carte postale.

Autrefois, l’actrice de cinéma était également dans des films tels que « La dictature parfaite« , a partagé une série de photos dans lesquelles il s’est laissé capturer dans l’herbe, dans une sorte de pique-nique et accompagné d’un grand panier et de quelques énormes citrouilles fréquemment utilisées lors des célébrations d’Halloween.