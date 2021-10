Livia Brito entre les draps avec José Ron, retourne-t-elle là où elle était heureuse ? | Instagram

Sans aucun doute le couple composé de Livia Brito et José Ron est l’un des gâtés de la série mexicaine, dommage que ce ne soit plus que de la fiction, mais il y a ceux qui doutent que les protagonistes de La Desalmada ne ressentent plus rien l’un pour l’autre.

Images de Livia Brito Pestrana le plus heureux et amoureux dans les bras de José Ron, tous deux entre les draps. Dans l’enregistrement, vous pouvez voir les deux acteurs complètement concentrés sur le moment et remplis d’amour.

Les adeptes des comédiens étaient ravis de les voir ensemble et amoureux ; Cependant, cet enregistrement n’est pas réel, car il correspond à une scène de la telenovela à succès La Desalmada, dans laquelle les deux stars.

Ceux qui sont réellement au lit sont Fernanda Linares et Rafael Toscano, qui sont heureux et amoureux après s’être mariés, mais leur bonheur est terni lorsque le père de Rafael, le personnage d’Eduardo Santamarina, apparaît et entre dans la pièce.

L’alchimie entre Brito et José Ron à l’écran est indéniable, à tel point que par le passé il s’est croisé et ils sont devenus un couple. Les deux ont également joué Italian Girl Comes to Marry et à ce moment-là, l’attirance entre la femme cubaine et le bel acteur les a amenés à être des petits amis.

On a dit que l’attirance entre les deux était telle que Livia Brito a laissé derrière elle une relation de plusieurs années pour être à côté de José Ron; Cependant, malheureusement, la parade nuptiale a pris fin et les deux ont maintenant leurs partenaires respectifs.

José Alberto Castro a décidé de réunir à nouveau l’ancien couple pour donner vie à l’histoire d’amour de Fernanda Linares et Rafael Toscano, qui a déclenché les rumeurs, alors que les ex-petits amis seraient à nouveau en couple à l’écran. Il y a ceux qui disent qu’il est impossible pour Livia et Ron de ne rien ressentir dans les scènes de baisers, d’amour ou de lit, surtout parce qu’ils ont déjà été ensemble.

Malgré les inconvénients qu’un couple pouvait leur apporter, les acteurs ont été des plus professionnels et ont fait tomber le public amoureux de l’amour de Fernanda et Rafael, malgré le fait qu’ils ne soient plus en couple.

La Desalmada a eu un énorme écho, devenant la telenovela actuelle la plus regardée à la télévision mexicaine, ce qui a assuré à juste titre une deuxième saison de cette histoire intense.

Une autre polémique qui a éclaté après l’évocation de la participation de Livie Brito dans le mélodrame, c’était le récent tumulte issu d’une altercation avec un paparazzi, qui se terminerait assez mal et porterait atteinte à l’image du Cubain.

El Güero Castro, producteur de Le sans âme, a été interrogé par la décision de prendre comme protagoniste Brito; Cependant, le célèbre ex d’Angélica Rivera a partagé qu’il ne voit pas les potins ou ne croit pas aux rumeurs, alors il n’a vu que le talent de l’actrice cubaine.

Livia Brito a été beaucoup plus proche de ses abonnés à travers ses réseaux sociaux où elle partage des images de son quotidien, des séances photographiques, l’avancée de la telenovela et d’autres de ses projets.