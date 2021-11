Livia Brito est une amie de Kimberly Loaiza, invitée au KLFEST

Livia Brito rencontre Kimberly Loaiza à son KLFEST | Instagram

Des personnalités importantes ont assisté au KLFEST de Kimberly Loaïza récemment, parmi eux la coquette actrice cubaine Livia Brito, qui a fièrement partagé quelques histoires à ce sujet.

Livie Brito Il faisait partie des nombreux invités qui ont participé à la fameuse soirée de la célèbre youtubeuse, dont elle-même a mentionné qu’elle l’aimait tellement qu’elle songeait à en organiser une autre.

La belle protagoniste de La Desalmada, a partagé deux vidéos et une photo dans une seule publication, il y a onze heures et est sans aucun doute devenue l’une des préférées de plusieurs de ses internautes.

Peut-être que le simple fait de savoir que Kimberly Loaiza et Livia Brito apparaissent ensemble est quelque chose qui attirera sans aucun doute plus d’un d’entre eux, d’autant plus qu’ils portent des tenues audacieuses.

La cubaine porte un look dragueur et prête pour la discothèque, elle porte un pantalon en cuir qui convient parfaitement à ses belles jambes et charmes, pour mettre encore plus en valeur ses parties elle porte des baskets montantes noires.

La chose frappante à propos de sa tenue était le haut, car elle n’utilise qu’un morceau de tissu de manière littérale, ce haut est sans aucun doute l’un des plus coquets et révélateurs qu’elle ait porté à ce jour.

Ce vêtement est de couleur argent, il est complètement découvert sur tout son dos, attaché avec un petit ruban bien qu’il ressemble plus à un fil, comme vous pouvez le voir dans ses vidéos il est plus qu’évident qu’il ne porte rien sous ledit haut , on dirait qu’il a un peu froid !

Grâce à un nouveau style de photographie ou de vidéo qu’ils ont incorporé peut-être à l’entrée de la fête, c’était une caméra à 360 °, donc dans le cas de Livie Brito sa silhouette s’apprécie sous tous les angles puisqu’elle fait plusieurs tours.

Kim Loaiza FEST – Meilleur solo Kimberly Loaiza Je t’aime ma belle », a écrit Livia Brito.

Apparemment, La Lindura Mayor et l’actrice coquette sont devenues de très bonnes amies. Sur la photo suivante qu’elle a partagée dans ladite publication, elle apparaît avec Kim Loaiza posant devant un imprimé avec le logo réalisé pour Best Alone.

On peut aussi voir les marques de Kimberly Loaiza, Tiktok et Space Music, dans la dernière vidéo l’actrice coquette apparaît à nouveau seule en posant un peu pour les caméras, malgré le fait que la vidéo finale ne dure que quelques secondes, elle est tout aussi coquette comme le premier et la photo.