Livia Brito et Galilea Montijo, à la conquête d’Instagram en mer

La silhouette imposante et la beauté de Livia Brito éblouissent depuis l’un de ses endroits préférés, la plage, où, comme Galilea Montijo, elle se rend fréquemment, les deux sirènes de télévision laissent ses multiples followers sur Instagram à bout de souffle.

La native de Cuba, partage fréquemment de très beaux décors en pleine nature, mais sans doute pour l’interprète de “Fernanda Linares ! Livia Brito, la mer est l’un de ses endroits préférés, qu’elle partage avec sa collègue, Galilea Montijo.

Livia Brito, qui joue aujourd’hui dans la telenovela de “Le sans âme“de Las Estrellas, elle réapparaît sur une photographie sur laquelle elle est capturée depuis ce qui ressemble à une balançoire.

La co-star du nouveau mélodrame produit par José Alberto “Le Guero“Castro a laissé tout le monde sans voix en apparaissant sur une carte postale de son compte Instagram, où le natif de Ciégo de Ávila, a dédié un message inspirant à son peu plus de 6 millions de followers.

Une journée à la plage peut changer l’énergie de tous mes #bebesdeluz

Saviez-vous déjà que mon endroit préféré est la plage ? J’aime qu’il y ait toujours du soleil.

Dans un ensemble haut et jupe de couleur crème qui dévoile une partie de son ventre marqué, la présentatrice se souvient “Danser pour un rêve“Elle montre ses cheveux flottants et ses yeux noisette vifs dont elle fait tomber amoureux ses followers.

QUELLE BELLE !, ‘La plus belle’, ‘Elle t’admirait beaucoup’, ‘Precious’, GUAPAAAA, Linda, étaient quelques-uns des commentaires dédiés à l’histoire de ses fidèles fans.

S’il y a quelque chose qui “actrice de télévision“Elle adore ses sorties en mer, d’où elle fait plaisir à ses followers avec des vidéos et des images montrant ses courbes marquées, sans doute un goût qu’elle partage avec la présentatrice de Hoy’s matin.

Cela a été “tapatia” lui-même, l’un de ceux répertoriés parmi les plus populaires sur la plateforme, qui a également partagé avec ses plus de 9 millions de followers, l’endroit préféré où il se rend à tout moment.

Il faut dire que Livia Brito Pestana et Galilea Montijo ont des chiffres enviables, bien que la célèbre “Yolanda Cadena” lui ait montré “soulagé“, une discipline qui est surtout constante avec l’exercice, quelque chose que je pratique depuis que je suis petit, comme on le sait.

Pendant ce temps, Galilea Montijo, pratique certaines routines combinées avec d’autres mêmes pratiques qui également avec l’aide d’un entraîneur, qui supervise tout son entraînement, qui est basé sur moins de temps et certains conseils pour éviter les blessures.

Alors que pour sa part, le « modèle » et «youtubeur“, connue pour sa participation au roman ” Triunfo del amor “, dans lequel elle fera ses débuts en 2010, et jouera des années plus tard dans le mélodrame ” La Piloto “, une histoire qui va catapulter sa carrière d’actrice, a ses conseils partenaire, Mariano.

Que ce soit dans une tenue deux pièces ou intégrale, Livia Brito Pestana montre les fruits de son dévouement à la vie de fitness et au soin de sa peau.

L’« influenceuse » qui a été la cible d’accusations pour de violents scandales qu’elle a joués dans l’une des plages les plus visitées du Mexique, à Quintana Roo, a réussi à regagner une partie de la popularité qu’elle a perdue après les vives polémiques.

C’était même dans une émission matinale passée où Galilea Montijo a collaboré dans laquelle Brito Pestana, était l’un des invités, ce qui a déclenché divers commentaires négatifs envers l’interprète de “Doctors: Line of Life”, “Une italienne vient se marier” entre beaucoup d’autres. .