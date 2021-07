Livia Brito et José Ron raviveraient-ils l’idylle ? “Il y a de la chimie” | Instagram

L’histoire entre Livia Brito et José Ron Cela remonte à il y a quelques années lorsqu’ils ont collaboré ensemble sur un feuilleton, maintenant “La Desalmada” les réunit à nouveau et ils ont éveillé certains soupçons sur la possibilité de reprendre leur histoire.

La co-star de “La Desalmada”, Livia Brito qui agit comme “Image de balise Fernanda Linares“et José Ron, qui joue” Rafael “semblent avoir une excellente chimie sur et en dehors des écrans.

Oui, il y a une alchimie… au travail, une harmonie qui est aussi très sympa avec Livia, on se propose, on se connaît, on a confiance, aussi pour voir que c’est le mieux pour la scène, avoué en interview dans Hoy le galant de Livia Brito Pestana dans le mélodrame.

Le couple, qui pendant plusieurs années sera la vedette “Une Italienne vient se marier“Ils se sont retrouvés dans ce mélodrame produit par José Alberto” El Güero “Castro, inspiré du tube colombien “La Dama de Troya” et qui, apparemment, soulignent-ils, a enregistré des notes élevées :”Le sans âme“.

Et c’est qu’en plus, étant composé d’un excellent casting, qui entretient de très bonnes relations malgré les rumeurs qui circulent, ceux qui semblent apprécier le plus leurs rôles sont Livie Brito et José Ron qui ont fait preuve d’une “bonne alchimie”, ce qui a également été confirmé par le “tapatio” lui-même.

“Profitez beaucoup des scènes d’amour”

L’acteur de “Rafael Toscano” a clairement indiqué qu’il n’avait ni peur ni nervosité à l’idée de faire des scènes de Romance avec la “actrice de télévision“A 35 ans, il y a une “confiance” entre eux, a-t-il commenté :

Pour ma part, parlant pour moi, parce que je me sens très heureux de travailler avec Livia, ça a été une expérience différente, il faut mettre les scènes d’amour, parce qu’il faut le faire avec plaisir et pour que le public aussi identifie Enjoy, et aussi amusez-vous avec nous, a déclaré José Ron.

Bien sûr, ses déclarations ont alors pris certaines connotations romantiques et ont soulevé certaines questions quant à savoir si les enregistrements du roman auraient pu créer un climat dans lequel certains sentiments refont surface, notamment lorsqu’il s’agit de faire des scènes de baisers et d’amour.

Bien que, pour l’instant, l’acteur, qui est sur le point d’avoir 40 ans, était heureux et très engagé que la production soit un succès, la relation qui existait entre eux n’est un secret pour personne et que grâce à leur amitié, il pourrait redevenir en amour, tout ne reste qu’une “possibilité”.

Livia Brito Pestana, qui aurait fait ses débuts en 2010 dans le mélodrame”Triomphe de l’amour“Participant plus tard à” Ab! smo de pas! ón “et” De que te quiero, te amo “, elle a joué le rôle de Fiorella Bianchi dans La fille italienne se marie en 2014.

Histoire dans laquelle il a partagé les crédits avec José Ron lui-même, avec qui lors des enregistrements, l’amour entre eux a émergé.

Pourquoi votre romance s’est-elle terminée ?

Apparemment, en 2015, un audio aurait surgi dans lequel il était révélé que soi-disant, la présentatrice de “Dancing for a dream”, Livia Brito, était “infidèle” à l’acteur avec Lenny de la Rosa, qui à ce moment-là aurait une relation avec la chanteuse Fey.

Ce serait la cause d’un fort scandale et l’idylle aurait pris fin, même si de leur côté, les deux personnalités n’ont jamais abordé publiquement cette question.

Actuellement, le protagoniste mémorable de “La Piloto” et “Medicos: Línea de vida”, aurait une relation avec Mariano Martínez, qui, rappelons-le, a été accusé en 2020 d’avoir joué un rôle dans une forte dispute et des attaques contre le photographe, Ernesto Zepeda sur les plages de Quintana Roo.

Ce qui amènerait à Livia Brito une série de conséquences sur sa carrière, en plus d’un certain rejet du public, qui à ce jour se manifeste encore à travers diverses réactions. Pensez-vous qu’il puisse se passer quelque chose entre les acteurs ?