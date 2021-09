in

Livia Brito et la relation qu’elle partage ? avec Kimberly Loaiza | Instagram

Depuis quelques semaines nous voyons la belle actrice La cubaine Livia Brito apparaît dans des vidéos avec une personne très spéciale à Kimberly Loaïza, ses fans ont déjà compris qu’ils la “partagent”.

Livie Brito Il a conquis des millions grâce à ses réseaux sociaux, mais il convient de mentionner que c’est quelque chose de récent, car il y a quelques années, son nom a commencé à être populaire grâce aux feuilletons.

Malgré cela, dès l’ouverture de votre compte TIC Tac n’a fait que ravir ses fans depuis la publication du premier vidéo et à ce jour, il ne fait qu’augmenter le nombre d’adeptes.

Quelque chose de similaire se produit avec Kim Loaiza connue sous le nom de maire de La Lindura, qui, bien qu’elle ait commencé sa carrière en tant que youtubeuse aujourd’hui, est connue pour être une célébrité sur Internet.

En effet, il s’est démarqué sur tous les réseaux et certaines plateformes numériques et vidéo, dans chacun de ses comptes de réseaux sociaux, il compte des millions de followers.

Livia Brito et la relation qu’elle partage ? avec Kimberly Loaiza | liviabritopes Instagram

Tanta es la fama que tiene Kimberly Loaiza intérprete de “No Seas Celoso”, que inclusive las personas que están a su alrededor colaborando con ella o simplemente que forman parte de su equipo de producción, como ocurrió con una persona que durante muchos años estuvo trabajando avec elle.

C’est cette personne que l’on a vue dans les récentes vidéos de la belle actrice d’origine cubaine, qui a travaillé ou peut-être continue de travailler avec l’épouse de Juan de Dios Pantoja, il s’agit justement de Kevin Achutegui, le photographe de Kim Loaiza.

Bien que le photographe bien connu sur les réseaux sociaux ait commencé à être encore plus connu grâce à Kimberly, il a apparemment commencé sa carrière dans la société Badabun où il a rencontré Lizbeth Rodríguez.

Achutegui a été vue dans des vidéos continues de Livia Brito sur son compte Tiktok, elle travaille sûrement maintenant avec elle, elle pourrait être sa nouvelle muse inspirante.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

Depuis quelques semaines, nous avons eu l’occasion de voir sur le compte Instagram officiel du protagoniste de la telenovela “La Desalmada”, des photographies un peu différentes de celles qu’elle a publiées il y a des mois.

D’après ce que nous avons vu dans certaines vidéos YouTube de Kim Loaiza où Kevin est apparu, car il fait également partie de l’équipe Fénix, vous pouvez voir que sa personnalité et son caractère sont assez calmes et détendus.

Un autre détail qui est observé est que dans le compte Instagram de l’actrice de 35 ans, c’est qu’elle ne partage que du contenu où elle est la protagoniste principale, à la fois dans le fil et dans ses histoires.

Apparemment, ce compte vise à promouvoir davantage son image en tant que personnalité publique et dans Tiktok, il partage un contenu un peu plus détendu, en plus du fait qu’il apparaît déjà à côté d’autres personnes, pas seulement avec Achutegui.

En plus d’avoir brillé en tant qu’actrice, Livia Brito Pestana s’est démarquée en tant que mannequin, comme on peut le voir immédiatement sur Instagram, où elle compte d’ailleurs déjà plus de 6,4 millions de fans.

Contrairement à Kim Loaiza qui en détient respectivement plus de 30,5 millions, il ne fait aucun doute que toute personne liée au maire de La Lindura d’une manière ou d’une autre aura une popularité immédiate.

Ce fut une agréable coïncidence de commencer à voir Kevin dans les publications que fait le flirt cubain, cela nous donne à comprendre que toute personne proche de Loaiza a la possibilité de grandir dans d’autres domaines et de se faire des amis qui enrichissent son travail.