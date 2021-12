Livia Brito et son partenaire montrent toute la puissance dans l’abdomen

Livia Brito et son petit ami partagent un défi pour un abdomen en acier | Instagram

Livia Brito réapparaît sur une photo récente et avec son petit ami Mariano Martínez, ils partagent le défi d’un abdomen en acier.

La « actrice de télévision« Livia Brito, non seulement partage un lien sentimental avec l’entraîneur personnel, mais aussi un goût pour l’exercice.

L’interprète de « Le sans âme« L’une des productions les plus récentes à laquelle la » Cubaine « a participé avec grand succès, elle a partagé l’un des instantanés les plus récents de son compte Instagram dans lequel elle a également montré la zone marquée de l’abdomen en compagnie de son sentimental partenaire.

La célèbre femme, née le 21 juillet 1986, a montré avec son coup de cœur les fruits d’un style de vie fitness dans l’une de ses plus récentes histoires Instagram où elle a atteint 6,8 millions d’abonnés à ce jour.

Grâce au défi Always fit, nous obtenons ces résultats !! 2022 on y va avec tout !! Il est lu dans le message qui accompagne la vidéo du natif de Ciégo de Ávila, à Cuba.

Le aussi « youtubeur mexicain« , Livia Brito Pestana a profité de l’occasion pour inviter les personnes qui souhaitent se joindre à sa formation alors elle a également ajouté quelques indications pour toutes les personnes intéressées que » Livi » a inspirées par sa persévérance.

Voulez-vous vous inscrire? Voici l’information : @ALWAYSFIT.MX @yosmimariano, ça se lit sur l’étiquette dans laquelle Livia Brito mentionnait son partenaire.

Beaucoup se souviennent de Livia Brito pour sa participation à « Triomphe de l’amour« , où elle a fait ses débuts avec le personnage de » Fernanda Sandoval « .

Alors que de nombreux habitués du divertissement l’identifieront principalement comme « Yolanda Cadena Lesmes » dans le roman-série, « Le pilote« (2017-2018), une histoire qui allait catapulter la carrière de l’étudiante du CEA.

Bien que la jolie star aux yeux noisette et aux cheveux noirs abondants se soit toujours démarquée par sa silhouette élancée, la vérité est que ces dernières années, elle a aussi présentatrice de « Dancing for a dream » lui a donné un dur exercice.

C’est précisément lors d’une pause dans sa carrière, en 2020, lorsque l’actrice de célèbres feuilletons tels que « Je t’aime, je t’aime » (2013-2014), « Une Italienne vient se marier » (2014-2015 ) « Médecins: Línea de vida « (2019-2020), entre autres, ont montré une plus grande activité sur leurs réseaux sociaux.

Aujourd’hui « reine de tik tok« Elle est devenue populaire non seulement pour ses collaborations sur le petit écran mais aussi pour son goût pour les plateformes où elle montre un peu plus d’elle-même, ses goûts pour la danse, l’exercice et, accessoirement, marque le cœur de ses followers avec sa beauté incontestable.