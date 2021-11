Livia Brito et son secret pour avoir des jambes parfaites

Livia Brito partage son secret pour avoir des jambes galbées | Instagram

Quelque chose qui n’est un secret pour personne et pas une nouveauté, c’est que Livia Brito est propriétaire d’une figure sans précédent, cette beauté a partagé son secret pour en avoir jambes parfaites et rêveur.

Livie Brito est une actrice bien connue d’origine cubaine qui s’est consacrée à la conquête des internautes et des téléspectateurs avec son contenu sur Instagram ainsi que les feuilletons mexicains auxquels elle a participé et été la protagoniste.

Bien que beaucoup penseraient que ce flirt actrice Avec le simple fait d’avoir une silhouette exquise, elle n’a plus besoin d’exercer, ce avec quoi beaucoup seraient d’accord, c’est quelque chose avec lequel elle n’est pas, en fait il semble que c’est précisément pour cette raison qu’elle a décidé d’aller au gym.

À plusieurs reprises, il a partagé une partie de sa formation, comme le font habituellement d’autres personnalités de l’environnement, un exemple clair est Aleida Núñez et Maribel Guardia, la chose surprenante est que chacune d’elles a une figure enviable.

De toute évidence, Livia Brito n’avait pas l’intention de rester en arrière et bien qu’elle soit très jolie et qu’elle ait un beau corps, elle a décidé de faire plus d’exercice en conséquence, chaque coin de sa silhouette est exceptionnel, en particulier ses jambes galbées.

Probablement plus d’un de ses fans se sera demandé quel est l’exercice que la compatriote cubaine de Niurka Marcos pourrait faire, ce qui rend ses jambes parfaites.

Le secret du protagoniste de Italian Girl vient se marier à côté de Jose Ron, c’était leur premier feuilleton avec ensemble, c’est que Brito Pestana fait des poids et des levées avec ses jambes, comme vous pouvez le voir dans ses récentes vidéos.

Livia a partagé plusieurs vidéos faisant cet exercice et bien que cela semble quelque chose de « simple », la vérité est que le poids qu’elle portait n’a pas été vu, ce qui devait être quelque chose d’assez lourd en raison de l’effort fourni par l’actrice et mannequin.

Lorsque vous forcez en chargeant ou plutôt en soulevant du poids, vous développez votre muscle et vous avez l’air non seulement plus stylisé, mais aussi marqué, ce que beaucoup de gens aiment voir, surtout quand c’est une beauté comme Livie Brito.

C’est pourquoi lorsque la flirt cubaine partage de nouveaux contenus, portant spécifiquement cette partie de son corps, ses fans ne tardent pas à aimer ses publications; Les vidéos qu’il a partagées ont d’ailleurs été réalisées à travers ses histoires Instagram.