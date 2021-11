Livia Brito excitée, rejette les calories d’un regard serré

Livia Brito très coquette, entraîne une silhouette puissante dans le gymnase | Instagram

Livia Brito a partagé une série d’histoires Instagram dans lesquelles elle apparaît depuis le gymnase où elle est très disposée à dire adieu aux calories.

La « actrice« , Livia Brito, réapparaît de la salle de sport où elle a partagé une vidéo quelques instants avant de se lancer dans la puissante routine qui allait tonifier sa silhouette.

Livia Brito, est l’une des plus belles actrices de la télévision et sa cohérence avec la formation se reflète fréquemment à travers des images ou des vidéos qu’elle partage depuis ses réseaux sociaux.

Maintenant oui les bébés, l’entraînement a déjà commencé, on y va avec du brown billet, ça me cause beaucoup d’émotion quand on commence l’entraînement car c’est comme dire maintenant qu’il va s’entraîner, « Livi » a été entendu dans les premières secondes de la vidéo.

Livia Brito très coquette, entraîne une silhouette puissante dans le gymnase. Photo : Capture Instagram

L’interprète de « Le sans âme« Elle était plus que prête à exercer et à tenir à distance cette silhouette sur laquelle elle a investi tous ses efforts, a déclaré une fois de plus la célèbre actrice de »Le pilote», en deux saisons (2017-2018), qui s’affiche en compagnie de son partenaire et entraîneur, Yosmi Mariano.

La « reine de tik tok« Elle peut se vanter d’une silhouette spectaculaire, et bien qu’elle assure qu’elle ne se prive d’aucun caprice pour y parvenir, la vérité est que la « native de Ciégo de Ávila » fait preuve de beaucoup de discipline pour tenir à distance ses mesures enviées. .

L’interprète de « Image de balise Fernanda Linares« Dans « Triomphe de l’amour » (2010), « Abismo de pas ! ón » (2012), « De que te quiero te quiero » (2013-2014), parmi tant d’autres, captive fréquemment ses « extraterrestres », comme il l’appelle à ses fans, qui se multiplient notamment sur les réseaux sociaux.

La « youtubeur« , également une personnalité importante d’Instagram, compte à ce jour 6,7 millions de followers, qui suivent fidèlement les traces de « actrice cubainea « , qui collaborera également à des productions telles que » Médicos : Línea de vida » (2019-2020).

Dans le clip vidéo, Livia Brito Pestana, qui porte un body moulant à imprimé peau de serpent et une blouse noire sans manches, assidue à la vie fitness n’apparaît pas seule, puisque son partenaire, @Yosmimariano, qu’elle a également tagué dans l’enregistrement, apparaît en train de s’entraîner dans l’une des équipes.

L’entraîneur personnel de l’artiste est chargé de s’assurer que la silhouette de « l’ancien hôte de Bailando por un Sueño » est sur la bonne voie comme on le voit à ce jour.