Livia Brito fait-elle une bagarre pour la scène de “La Desalmada” ?

L’interprète de “Image de balise Fernanda Linares“dans le mélodrame de”Le sans âme“, Livia Brito, a partagé une vidéo de son compte Instagram où elle joue dans un combat acharné avec l’un des personnages de la production.

Encore une fois, Livia Brito reviendrait sur les scandales, le “actrice de télévision“Il a partagé une vidéo dans laquelle il montre le moment où il s’accroche au personnage joué par Kimberly Dos Ramos, avec qui il rivalise pour l’amour de Rafael Toscano, joué par José Ron.

Dans l’une des récentes histoires Instagram du populaire “cubain” a montré à sa communauté de 6,3 millions d’abonnés, le moment où il met son ” rival amoureux ” à sa place dans la telenovela produite par José Alberto ” El Güero ” Castro dans laquelle il Livie Brito étoiles.

Si vous êtes en feu, Issabella, c’est votre problème, Livia Brito met en garde à un moment donné le personnage que Kimberly est censé jouer, “Issabela Gallardo”.

Tu es mon problème parce que tu es un fichu carriériste, répond soi-disant “Issabela”.

Immédiatement après, Livia Brito, caractérisée par son caractère, réagit avec une forte gifle qui jetterait apparemment la fille de Marjorie de Sousa dans l’intrigue, sur un fauteuil.

Il convient de mentionner que tout n’était qu’une partie d’une caractérisation en se souvenant de l’une des scènes les plus intenses des chapitres que le mélodrame a présentés par Les étoiles.

Le clip fait référence à un moment où “Fernanda Linares” (“La Desalmada”) rend visite à Rafael Toscano à l’hôpital, au moment où il joue dans une rencontre avec la fille de “Los Gallardo”, qui se retrouve au milieu d’une forte querelle.

Sans aucun doute, Brito Pestana tenterait d’offrir à ses fidèles fans un moment de bonne humeur, notamment lorsque son “supposé rival” est apparu dans la vidéo.

Un homme qui portait un chemisier et une serviette jaune sur la tête simulant les cheveux clairs du personnage qui a commencé l’histoire en tant qu’ami et plus tard petite amie de Rafael Toscano, a relancé avec l’interprète méconnu de “Italian girl is coming to marier” le clip de cette scène forte.

“Issabela Gallardo” fait partie de ceux qui, avec Marjorie de Sousa et Eduardo Santamarina, deviennent les méchants de l’histoire et ceux qui tentent de mettre des obstacles à l’amour de Fernánda et Rafael, comme le montre l’intrigue inspirée du succès colombien ” La Dama de Troie”.

L’histoire actuelle dans laquelle apparaît du lundi au vendredi à 21h30 la célèbre comédienne de “La Piloto”, a provoqué un succès retentissant en ravageant d’importants niveaux d’audience selon les rapports.