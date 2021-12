Livia Brito a la clé du grand corps qui vole les yeux | Instagram

Livia Brito, si on parle de l’une des plus belles artistes célèbres de l’émission, « Le sans âme« occuperait certainement une place importante sur cette liste, le »cubain« Elle a un grand corps et une beauté qui attire tout le monde.

La actrice, Livia Brito, figure dans un instantané dans lequel elle apparaît de profil, ce qui nous a permis d’apprécier sa silhouette sculpturale et sa zone puissante à hauteur de taille avec un abdomen très marqué, produit de la vie sportive disciplinée.

L’interprète de « Image de balise Fernanda linares » dans le mélodrame produit par José Alberto « El Güero Castro », et inspiré du tube colombien, « La Dame de Troie« , a été présenté dans un instantané qui circule depuis une page de fans dans laquelle il apparaît en consacrant une partie de sa journée à l’entraînement.

Livia Brito a la clé du grand corps qui vole les yeux. Photo : Capture Instagram

Avec quelques poids dans ses mains, l’exceptionnel « reine de tik tok« , qui compte désormais de plus en plus de followers sur Instagram avec 6,7 millions d’abonnés, arbore un abdomen marqué avec un crop top rayé et un body vert sec.

Mi amor que bonita estás Livia Brito, Like 100: +), Ahí si hay un cuerpo perfecto y sin cirugía, todo a base de ejercicio y una buena alimentación y sobre todo, disciplina, que chulada de cuerpo tienes, Preciosa, La mejor, Tu es belle.

Si quelque chose apprécie Livia Brito Elle doit prendre soin de sa silhouette, c’est pourquoi elle a partagé dans des interviews passées, que l’exercice est devenu une partie de sa routine quotidienne depuis qu’elle est petite.

La fille de l’acteur Rolando Brito et de la danseuse Gertrudis Pestana, imprime beaucoup de constance puisque c’est aussi l’un de ses passe-temps préférés, quelque chose que la native de Ciego de Ávila, Cuba, partage avec son partenaire, Mariano Martínez.

Brito Pestana, dont beaucoup se souviennent de ses débuts dans « Triomphe de l’amour« Comme » Fernanda Sandoval « , elle arbore non seulement une silhouette imposante et marquée mais promeut également une ligne de produits de soins personnels, à la fois des gaines réductrices, des accessoires ainsi qu’une ligne pour préserver une peau saine.

L’actrice attachante de « Le pilote« telenovela dans laquelle il est apparu dans (2017-2018) en plus d’autres productions telles que » Abismo de Pasión « (2012), » De que te quiero, te quiero « (2013-2014) » Médicos: Línea de vida « ( 2019-2020), entre autres, inspire ses extraterrestres à travers des changements notoires qu’il montre dans des tenues coquettes qui laissent plus d’un utilisateur soupirer sur les réseaux.