Livia Brito, de Las Vegas, capture ses meilleurs moments

Livia Brito, partage une série d’images récentes de Las Vegas, Nevada, dans lesquelles l’interprète de « Le sans âme« , Livia Brito Pestana avait l’air élégant et « magnifique ».

La actrice, Livia Brito, a fait participer ses fidèles aliénés aux meilleurs moments qu’elle apprécie dans la ville américaine en Las Vegas.

L’interprète de Le sans âme Il a parcouru la ville de Las Vegas où à cette époque il a profité de la vue au maximum de ces lieux.

Gaspiller un style élégant, Livia Brito elle arpente les rues dans lesquelles elle a été capturée très heureuse, même lors de sa visite elle n’a pas manqué l’occasion de visiter ses casinos populaires et autres sites emblématiques sans manquer, bien entendu, la grande publicité lumineuse qui indique le nom de la ville.

Livia Brito la « Cubaine » lève les bras dans une nouvelle aventure. Photo : Capture Instagram

Un carrousel d’images documente le nouveau voyage du natif de Ciégo de Ávila, Cuba qui a choisi de porter un style décontracté avec des leggings noirs, des chaussures de tennis et un chemisier blanc et en même temps formel, avec un blazer sur le dessus de couleur neutre .

L’interprète de rôles comme « Yolanda Cadena Lesmes« en deux séries de romans de »Le pilote« (2017-2018), ainsi que » Medicos: Línea de vida « , parmi ses projets les plus récents, a fait l’objet de divers éloges et commentaires.

Spectaculaire et belle, Bela, All Livia, Tu es magnifique, Tu mérites tout le bonheur du monde !!, Bellaa, Comme c’est beau, Las Vegas et toi ? La plus belle, Belle !! Toutes étaient les réactions des adeptes du Tik Toker.