Livia Brito, La Desalmada en blanc est légère et sophistiquée | Instagram

Livia Brito, n’a pas manqué l’occasion de célébrer un moment très spécial avec ses followers à qui elle a partagé un carrousel d’images sur Instagram où il a fêté ses 6,5 mille abonnés.

La « actrice cubaine« , Livia Brito, dont on se souvient pour ses débuts en 2010 dans la telenovela »Triomphe de l’amour« et maintenant » La Desalmada « , a profité d’une série de photos pour remercier ses fidèles fans et souhaiter la bienvenue aux nouveaux utilisateurs qui ont rejoint son grand fandom virtuel.

Livie Brito, qui a récemment joué « Image de balise Fernanda Linares« est l’un des plus plébiscités sur le réseau social sans oublier les applications telles que Tik Tok et « YouTube » où il partage en permanence du contenu avec ses followers.

#Bebésdeluz nous sommes maintenant 6,5 Millions Merci beaucoup pour tout votre amour et votre soutien. Ils sont les meilleurs aujourd’hui et toujours. Je les aime! a commenté le natif de Ciégo de Ávila, Cuba, suivi d’un emoji coeur et d’un visage. #liviabrito « aLIVIAnados #BebesDeLuz #Amor #cariño #losmejores #parati

Livia Brito, La Desalmada en blanc est légère et sophistiquée. Capturer Instagram

C’était le message que la co-star du mélodrame de Televisa sorti le 5 juillet, a écrit en remerciement à ses fans dans l’une des cartes postales qui accompagnent la séance dans laquelle elle porte une tenue blanc short et un sweat blanc très décontracté.

« Le sans âme« Elle a gâché sa beauté comme cela arrive souvent et c’est elle qui est montrée en train de capturer sa propre session depuis son téléphone portable.

Il n’a pas fallu longtemps à l’actrice de 35 ans, fille de l’acteur Rolando Brito et de la danseuse Gertrudis Pestana pour accumuler divers commentaires et réactions dans le cliché auquel elle a ajouté 226 017 likes.

Livia Brito Pestana, modelée dans une série de photos à l’étranger avec une tenue plus légère qui n’a pas empêché ses fidèles followers de remarquer la beauté de l’actrice qui a enregistré des niveaux élevés de cote après sa participation à la même intrigue que ce vendredi 29 octobre vient a une fin.

Je t’aime, Pour beaucoup d’autres #aLIVIanados, super, Tu le mérites magnifique Je t’aime tellement nous en voulons plus Je t’aime, Je t’aime, Si précieux, Divinaaaa, Bella, Tu le mérites, tu es une très bonne ACTRICE, charismatique , affectueux et très attentionné, se lit-on dans les commentaires envers le présentateur également.

Dans ce premier instantané, le « maquette« , a-t-elle réitéré une fois de plus parce qu’elle a été choisie à maintes reprises comme l’un des visages qui ont façonné divers projets sur Televisa.

Elle a également été l’interprète de personnages mémorables comme « Yolanda Cadena » dans « Le pilote« , ou d’autres mélodrames comme » Abismo de pas! ón « , une fille italienne vient se marier », « Je t’aime je t’aime », « Triumph of love » et bien d’autres, a montré qu’il peut dominer presque toutes les tendances et la couleur.